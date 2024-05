Dieta, as crises de fome atormentam seus dias? Os três truques (infalíveis) dos especialistas em nutrição

As crises de fome são um dos principais inimigos da dieta alimentar, mas os nutricionistas conhecem truques impecáveis ​​para superá-las.

Quando você tenta manter as calorias da dieta sob controle, é natural sentir fome, principalmente se estamos acostumados a comer grandes quantidades de alimentos. E para isso Você não deve se sentir culpado: É completamente normal querer comer mais quando você está de dieta.

Mas o problema é que As dores da fome muitas vezes estão fora de controle E Isso nos leva a comer grandes quantidades de alimentos, mesmo alimentos com alto teor calórico. Isso arruinou todos os esforços que tínhamos feito até então. Além disso Ceder às dores da fome reduz desastrosamente a auto-estima. Porque nos convencemos de que não temos vontade suficiente para seguir a dieta alimentar.

Se, em vez disso, não estivéssemos seguindo uma dieta hipocalórica, mas Os ataques de fome têm origem neurológica, Seria absolutamente necessário Trabalhar para resolver o sofrimento psicológico O que gera dores de fome. Só assim será possível restaurar o comportamento alimentar correto.

Como controlar a fome?

Para conseguir controlar os ataques de fome, existem diferentes estratégias. O primeiro consiste em Nunca chegue com fome às refeições, Arriscando-nos assim a lançar-nos numa clássica “farra”. Para fazer isso será necessário Não jejue por muito tempo.

Isso significa que Lanches no meio da manhã e no meio da tarde são essenciais Para evitar a fome. O ideal é a escolha alimentos açucarados e salgados, Como fatias de frutas frescas ou frutas vermelhas Sementes e frutas secas Em pequenas quantidades, como um punhado de cinco ou seis amêndoas. Frutas secas são realmente ricas em calorias Sacia-nos por muito tempo e evita crises de fome incontroláveis.

Outro segredo dos nutricionistas para evitar a fome é Não coma muito pouco E Não elimine carboidratos completamente da sua dieta. A razão é que Sentindo falta de açúcar, o corpo nos incentiva a comer alimentos com alto teor calórico. Muito açucarado ou, alternativamente, muito salgado para o propósito Obtenha uma dose extra de energia.

Nós lembramos disso também O açúcar é necessário para o bom funcionamento do cérebro. Portanto, comer as quantidades certas de carboidratos também ajuda você a pensar com clareza e eficiência.

Durma o suficiente Está no final O segredo mais importante de todos os tempos para perder peso. Durma o suficiente, na verdade Reduz os níveis de estresse Assim, isso nos coloca no estado de espírito certo Temos mais controle sobre nossos impulsos, mesmo à mesa.