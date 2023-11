Diabetes e crianças: o exercício faz bem!

parao O esporte é um dos principais aliados das pessoas que sofrem de diabetes, ainda quando crianças. A atividade física ainda traz riscos, mas os principais obstáculos hoje são os estereótipos

Nascida em 1976, Monica Priore tinha apenas 5 anos quando foi diagnosticada com a doença Diabetes tipo 1. Havia poucos médicos especialistas na doença e nenhum pediatra diabético, por isso ela foi internada na enfermaria de adultos. Além do horror da doença, surgiu nela um pensamento muito assustador: ela deve ser a única criança no mundo com diabetes.

Monica Priori: Vença o diabetes com exercícios

Hoje Mônica se lembra de sua filhinha e daquela confiança dolorosa em seu sorriso, enquanto se esforça para lembrar de todas as tarefas que conseguiu realizar desde então. A pequena Mônica de ontem agora é Mônica Priory. Nadadora profissional, ela tem muitos objetivos e aventuras extremas, chegando aos limites e ultrapassando-os novamente. Ela certamente não é a primeira criança diabética, mas é a primeira diabética tipo 1 a atravessar a nado o Estreito de Messina. Você fala pouco.

“A descoberta da minha doença foi uma tragédia para toda a família e as orientações dos médicos foram muito rígidas. Era proibido comer doces e as doses de insulina eram pré-determinadas e não podiam ser ultrapassadas. Não se podia fazer atividade física porque se pensava que colocava em risco a vida do paciente”, diz Prior. A voz ao telefone soa alta e clara, como a mensagem dele. Ela sabia que esse esporte – que a fazia se sentir tão bem – poderia não a machucaria e que ela nunca desistiria.

O exercício é parte integrante da luta contra o diabetes

Hoje isso não é mais apenas uma teoria para discussão: o exercício é uma das três etapas mais importantes do tratamento do diabetes. Isso é o que ele confirmou Professor Dario Yavescu“G.” Chefe do Centro Regional de Diabetes Pediátrico. Stoppoloni” AOU Luigi Vanvitelli: “Existem três pontos básicos para tratar o diabetes: ingestão correta de insulina, alimentação adequada e muita atividade física.”

O médico é especialista no tratamento do diabetes tipo 1, uma doença autoimune que geralmente é diagnosticada em idade precoce. “Essas crianças têm um sistema imunológico que funciona muito bem, o que as impede de contrair doenças virais. Mas a certa altura, esse desempenho torna-se extremo e começa a destruir-se. O pâncreas, órgão constituído por células beta que produzem insulina, é destruído. Essa deficiência significa que a glicose excretada na urina não pode ser aproveitada. Depois vêm os sintomas mais óbvios: as crianças urinam muito (Poliúria) Eles estão com muita sede. Contanto que possam beber tanto quanto possam fazer xixi, eles estão perfeitamente bem, mas lentamente começam a desidratar. Depois, pode haver vômito, perda de peso, mau hálito devido ao desperdício de gordura e, em alguns casos, até coma).

Desde o momento do diagnóstico – que pode acontecer com pessoas com diabetes tipo 1 mesmo em idade muito jovem – o exercício é um aliado essencial. Os benefícios da atividade física para pessoas com diabetes são teorizados há mais de vinte anos: Quanto mais exercício físico, mais glicose é consumida e, portanto, menos insulina é necessária.

Porém, somente nos últimos dez anos as pesquisas na área médica permitiram estabelecer diretrizes para minimizar riscos e maximizar resultados. “Nunca nos foi permitido deixar a doença em casa e esquecê-la”, lembra Pryor. Temos que tomar decisões diárias e monitorar constantemente nossos níveis de açúcar no sangue, especialmente quando somos fisicamente ativos.

Diabetes e exercício: quais são os riscos?

O principal perigo é na verdadefalta de açúcar no sangueOu níveis baixos de açúcar no sangue. Esta possibilidade foi o principal receio da medicina que chegou ao ponto de proibir o desporto, mas hoje graças a tecnologias como a i Sensores subcutâneos Ei Microisoladores Os valores podem ser monitorados continuamente. Em caso de diminuição, é suficiente beber líquidos que contenham glicose ou sacarose.

Ele também confirmou Dra. Ângela Zanferdino, especialista em diabetes pediátrica do Centro Vanvitelli, disse hoje que é muito raro que ocorram situações perigosas quando as crianças praticam esportes. Eles são obrigados a enfrentar desafios maiores, mas não devem ser desencorajados. É importante escolher a atividade física que melhor se adapta às suas capacidades, conhecer as suas características e agir em conformidade. Muitos pais, assustados com a ideia de os filhos adoecerem, tentam rebelar-se contra os conselhos dos médicos sobre a actividade física. Estes receios são compreensíveis, mas na realidade baseiam-se em crenças falsas e acarretam o risco de produzir resultados contraproducentes para os resultados desejados.

“Existem alguns desportos mais recomendados – os que envolvem atividades aeróbicas ou de resistência – e outros menos recomendados – os que são ‘explosivos’. “Aqui a energia vem da adrenalina e, portanto, existe o risco de níveis elevados de açúcar no sangue”, explica Yuvoscu. “No minuto em que você impedir uma criança de praticar um esporte, esse será seu esporte favorito. Aprendemos a nunca prevenir: por outro lado, todos os diabéticos que optaram por atingir um objetivo e o perseguiram com confiança tiveram sucesso. Por que não buscamos sempre o máximo?

Exercite-se para se sentir forte

“Pela minha experiência, há dois momentos em que as crianças começam a vivenciar com tranquilidade sua nova condição: quando voltam para a escola e quando voltam a praticar esportes com os colegas”, afirma o Dr. Zanferdino. Os esportes coletivos também são recomendados para o Dr. Yavescu, cujo interesse não se limita a formar jovens atletas, mas tenta torná-los jovens heróis.

“Gosto de pressioná-los para a vitória, porque muitos deles se sentem perdedores por causa da doença. Quando praticam esportes, querem praticar o melhor possível e se vingar: quando vencem, descobrem que não são apenas pessoas comuns, são especiais!

A importância de ter inspiração

É por isso que Monica Priori conta a sua história em escolas, hospitais e conferências. Sua vitória é a de uma jovem que teve limites, mas encontrou forças para seguir seus sonhos. O Presidente Mattarella também reconheceu o seu empenho, concedendo-lhe, no dia 13 de novembro de 2016, o título de Cavaleiro da Ordem do Mérito da República Italiana “pelo testemunho da importante contribuição do desporto na superação das limitações causadas pelas doenças”.

“Depois de conversar com as crianças, elas costumam me ligar. Eles me agradecem porque mostrei que eles também podem realizar seus sonhos, não apenas no esporte.” Ela fica assustada ao ver seus próprios medos neles, mas ao lembrar suas crenças quando criança, ela sabe como ajudá-los a encontrar forças para viver com a doença.

“Percebo que hoje, quando tantas tecnologias nos ajudam, outras pessoas tendem a encarar a nossa doença como algo simples de conviver. Do ponto de vista médico, avançamos muito, sim, mas do ponto de vista psicológico, aceitar que existem tantas limitações ainda é difícil. É por isso que é importante que os jovens tenham exemplos nos quais se inspirar, mas sem que estes se tornem padrões contra os quais se sintam inadequados.

O perigo, na realidade, é que, ao contar-lhes apenas histórias heróicas, eles lutam para aceitar as suas limitações e sentem-se errados se não conseguirem atingir os seus objetivos. “Nem todos os pacientes são iguais: todos devem aprender a se conhecer e a dar o melhor de si, mas também a aceitar as suas limitações. Por isso é importante ter uma verdadeira equipe ao lado da pessoa com diabetes: o diabetologista, o psiquiatra e o médico do esporte”.

Esporte e diabetes: a doença não deve parar

Embora ainda haja um longo caminho a percorrer, o mundo do desporto reconhece cada vez mais a importância de incluir as pessoas com diabetes. Muitos campeões em diversas disciplinas sofrem de doenças, mas isso não os impede de continuar a fazer o que amam. Em primeiro lugar, Monica, que não só compete sozinha, mas disputou a prova no verão passado Controle a água (organizado por Gregorio Paltrineri) com uma equipe de dez pessoas com diabetes.

Graças à ajuda da Diabete Italia, a mais importante rede de associações voluntárias de diabetes, “recrutou” atletas com diabetes de toda a Itália: o mais novo tinha 9 anos e veio de Parma, muitos deles com diabetes tipo 2 (um Even da variedade ladoos, mas quase todos subiram ao palco.

Para Mônica esse foi mais um sonho realizado, mais uma meta alcançada. Mas desta vez a satisfação foi enorme, porque ela se viu naqueles meninos que voltaram a subir aos primeiros pódios ainda criança. A sua vitória é uma vitória sobre a ignorância – a pior das doenças: e apesar daqueles que ainda acreditam no contrário, hoje a diabetes pode ser superada numa idade precoce.