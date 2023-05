Palù defende o vinho, mas chefe de Sia Testino nega: “A ciência é clara” – MOW

E E quanto ao benefício declarado no sistema cardiovascular?

“Se você não bebe álcool, não comece”, diz a Associação Americana de Cardiologia em suas Diretrizes para Saúde Cardiovascular de 2021 (publicadas em “Circulação” em 2021 na página 476), e acrescentam que se você beber álcool, você deve Então, com moderação. Em particular, as diretrizes da Associação Européia de Cardiologistas afirmam que “a abstinência é o menor risco para prevenir doenças cardiovasculares. Cada nível de álcool está associado à hipertensão arterial e arritmias. A Sociedade Americana de Oncologistas Clínicos argumenta que “o benefício do consumo de álcool na saúde cardiovascular é exagerado. O consumo de álcool nunca deve ser recomendado para a prevenção de doenças cardiovasculares, pois aumenta o risco de câncer”. Então podemos dizer que a evidência científica é clara.

E do ponto de vista da dependência, como enquadramos o etanol?

Devemos considerar que o etanol é uma substância psicoativa e seu poder é enorme, e seu efeito do ponto de vista psicoativo está por trás das substâncias consideradas diretamente letais. Existem hipertensos, que não são viciados em álcool de jeito nenhum, continuam bebendo dois ou três copos de álcool por dia e não conseguem parar, e por isso preferem tomar muitos remédios para tratar o problema. Então o problema da relação psicoativa com o álcool não é tanto a quantidade, mas o fato de cada um de nós administrar essa quantidade de forma diferente. Infelizmente, alguém cai em um verdadeiro vício do álcool e são essas pessoas que são chamadas de pessoas que o procuraram ou que não têm força de vontade, mas quando alguém chega ao vício devemos saber que isso agora, embora esteja dentro de nós, deve interessá-lo. E independente da nossa vontade.

Como responde a quem diz que, apesar de beber, viveu noventa ou cem anos?

Devemos partir do fato de que a má sorte em cada um de nós aumenta com a idade. Vamos fingir que somos pessoas muito saudáveis ​​que não têm predisposição genética para o câncer: células tumorais são criadas em nosso corpo todos os dias, principalmente no que diz respeito a células de tecidos altamente regenerativos (como o trato digestivo), mas em média tudo é silenciado porque existem sistemas que reparam os danos. De outra forma, faz com que uma célula que se tornou neoplásica estoure e morra por conta própria. Depois, há os fatores de risco involuntários, incluindo poluição ambiental e danos ocupacionais, já que nós, como indivíduos, não podemos fazer nada a respeito. Foram adicionados os cinco primeiros fatores de risco de câncer, que são o tabagismo e a alimentação inadequada (isso não significa que alimentos causem câncer, mas reduzir certos alimentos, como frutas e vegetais, pode aumentar o risco de câncer, ou aumentar o consumo de certos tipos de alimentos, como açúcar ou lanches, você aumenta o risco de câncer), excesso de peso, não se movimentar o suficiente e, claro, beber álcool. O fato de eu beber etanol não significa necessariamente que vou ter câncer, mas essa substância não está só relacionada ao câncer, ela aumenta a pressão alta, a fibrilação atrial, o AVC hemorrágico e cerca de 60 doenças, cujo risco já é aumentado em doses muito baixas de álcool.

O que significa dose muito baixa? A que eles correspondem?

O risco de algumas doenças já é aumentado por uma unidade de álcool por dia, ou seja, os 12 gramas de etanol que encontramos em uma tacinha de 125 ml de vinho a 12 graus, em uma cerveja de 300 ml a 5 graus ou em um padrão bar coquetel 40 ml ou 80 ml. Assim, com 1 unidade de álcool por dia, aumenta o risco de desenvolver 60 doenças diferentes, entre as quais também existem alguns tumores. Se eu tivesse 100 senhoras (e também falei sobre isso com Corrado Formigli) que tomassem uma bebida alcoólica por dia, sabemos que 6 delas teriam câncer de mama, mas não sabemos quem. Existem alguns tecidos que são mais sensíveis do que outros: as mamas, os órgãos do pescoço e o esôfago são muito sensíveis; Então o risco na verdade aumenta cerca de 6/10% a mais em doses muito baixas, até menos de uma xícara por dia, enquanto existem órgãos que são mais resistentes, como o intestino, então sabemos que o risco relativo de desenvolver câncer de cólon e reto aumentos para doses acima de uma unidade de álcool Uma para mulheres e mais de duas unidades de álcool para homens. Por outro lado, o fígado é um órgão muito resistente, pelo que pode surgir carcinoma hepatocelular para doses certamente superiores à dose leve e média. Podemos dizer que cada órgão tem sua própria força de resiliência ao etanol.