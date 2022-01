Há momentos na vida em que nos sentimos mais sobrecarregados, nos olhamos no espelho e não gostamos de nós mesmos. Isso pode acontecer devido a alguns quilos extras que se acumularam recentemente.

A gordura é geralmente encontrada no estômago, quadris, nádegas e pernas. Infelizmente, não há maneiras fáceis de resolver esses “inconveniências” além de começar a melhorar sua rotina diária.

Com empenho e seguindo algumas regras muito rígidas, recuperar uma barriga lisa não deve ser difícil, mesmo depois dos 45 anos. Na verdade, todos conhecemos pelo menos uma pessoa que passou pela famosa “porta” mas ainda tinha um tom perfeito . Nada é impossível, portanto, você só precisa executar as etapas corretas.

Em vez de dieta, ter uma barriga lisa após os 45 anos serão os movimentos corretos a fazer

A celulite é um dos inimigos mais odiados das mulheres. A publicidade nos oferece muitos produtos que prometem milagres, mas nada se consegue se não houver empenho e perseverança.

Por exemplo, de fato, Não há necessidade de milagres para combater a celulite, mas esses dois exercícios simples também podem ser feitos confortavelmente em casa..

Tenha o cuidado de sempre manter essas dicas em mente

Para ter uma barriga lisa, precisamos ajudar nossos corpos a permanecerem ativos e puros. Para isso será importante beber bastante água (os especialistas recomendam, em geral, até 2 litros por dia) e comer devagar.

Além disso, no entanto, também teremos que fazer atividade física regularmente. É por isso que, neste artigo, vamos descobrir 3 dos melhores exercícios para uma barriga mais firme e lisa.

Para quem quer uma barriga lisa e tonificada

Entre os melhores exercícios com certeza está a prancha. O que veremos juntos é a versão básica, que é realmente a mais fácil de executar.

Vamos ficar de joelhos em uma esteira, depois colocar os cotovelos no chão e fechar as mãos em punhos. Agora vamos estender as pernas e ficar na ponta dos pés. Para fazer esta pose, teremos que apertar os músculos abdominais e os músculos das nádegas e manter a postura por alguns segundos. Cuidado para não dobrar: a linha das costas e do pescoço deve permanecer sempre reta.

A prancha nos fará muito para fortalecer os músculos abdominais.

Este exercício vai nos divertir muito

Outro exercício útil para fortalecer os músculos abdominais é a bicicleta estacionária ou bicicleta. Neste caso, teremos que deitar no tapete com a face para cima e colocar os braços ao longo do corpo.

Dobramos as pernas e as trazemos em direção ao abdômen, e então começamos a pedalar com as pernas, como se estivéssemos em uma bicicleta. Este exercício também nos ajudará a fortalecer os músculos abdominais.

Um grande clássico no final

Outro exercício abdominal simples e útil é Crush. Também neste caso, teremos que deitar no tapete e dobrar os joelhos em direção ao estômago.

Teremos que formar um ângulo reto com os joelhos, depois colocar as mãos atrás da cabeça e levantar os ombros, dobrando na direção do abdômen. Tomamos o cuidado de manter as costas próximas ao chão e não sobrecarregar o pescoço. Em suma, em vez de dieta, ter uma barriga lisa depois dos 45 anos, estes serão os movimentos certos a fazer.