O fim de semana é dedicado à química

Final desta semana Cidade da Ciência comemora”Dia da toupeira“, feriado não oficial do qual participam químicos, principalmente nos Estados Unidos da América. A festa começa às 18h02 do dia 23/10, que é o horário e data que menciona o número Avogrado Ou seja, o número de moléculas em um mol, que é uma das sete unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades.

No sábado, 21 e no domingo, 22 de outubro, “químicos” de todas as idades poderão observar incríveis reações químicas ou explosões coloridas ocorrendo entre tubos de ensaio, béqueres, reagentes e cilindros.

No’Laboratório interativo Os jovens visitantes serão levados a um fascinante laboratório de química para descobrir como as cores secundárias são obtidas a partir das cores primárias. Usando caixas, temperaturas e um pouco de química, eles irão co-criar uma obra de arte original e colaborativa.

No Laboratório de Átomos Visíveis Você poderá se aventurar para descobrir o que são os átomos e como eles podem ser combinados para obter algumas moléculas essenciais para nós e nossas vidas.

Finalmente o maravilhoso Apresentação científica O público será envolvido na produção do famoso azul da Prússia e do hidrogênio, descobrirá como são feitos os fogos de artifício coloridos e muito mais.

Em suma, uma viagem pela história da química para descobrir a sua importância e descobrir o que está por trás das reações mais antigas e fascinantes.

Em Il Mattino