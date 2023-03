Radicchio, se você tem essas doenças, é melhor evitá-las: os efeitos são muito graves

O radicchio é um vegetal saudável e purificador, mas em alguns casos pode se tornar muito perigoso: eis o que você deve ter mais cuidado.

O radicchio, especialmente em sua variedade vermelha, é um dos vegetais mais preciosos que a natureza nos oferece. Antigamente era conhecida como chicória, mas hoje, graças às muitas iscas produzidas pelo homem, tornou-se uma das hortaliças mais ricas da nossa região.

Radicchio tem muitas propriedades benéficas para o corpo

Nascido como alimento dos pobres, é hoje uma iguaria típica acima de todas as regiões do norte. lá Variedade Trevigiana, na verdade é uma das mais valiosas. As propriedades nutricionais do radicchio vermelho são extraordinárias. Dentro encontramos uma grande quantidade de Proteína, fósforo, sódio, ferro, potássio, vitaminas do grupo C, B e A, cálcio e fibras.

Este vegetal é totalmente isento de colesterol e gordura, sendo por isso recomendado para quem segue uma alimentação saudável com o objetivo de perder peso. A cor vermelha deve-se à presença de certas substâncias, antocianinas, É útil para o sistema cardiovascular.

O uso do radicchio também é recomendado para quem sofre de dores de cabeça e estresse excessivo por suas propriedades relaxantes e dilatadoras, além disso, graças aos seus componentes, ajuda a acelerar o metabolismo, mas acima de tudo previne doenças cardiovasculares.

Radicchio é uma panacéia para a saúde, mas não é para todos: aqui está de quem ficar longe

De fato, estudos recentes mostraram que o radicchio pode Reduzindo o risco de doenças cardíacas até 30% e Risco de ataque cardíaco até 45%. Este vegetal é típico dos meses de outono, inverno e início da primavera.

Os dentes-de-leão que crescem entre outubro e novembro são os chamados precoces e a variedade mais popular. As mais famosas são certamente Treviso, Chioggia e Verona, que possuem os grãos e características das costas.

No entanto, existem alguns Doenças para as quais o consumo de radicchio não é estritamente recomendado. Quem, por exemplo, sofre de Pedras nos rins ou na vesícula Deve reduzir o seu consumo porque as substâncias presentes nestes vegetais agravam os sintomas.



Além disso, dentro do radicchio há um foco Níquel É altamente inadequado e não recomendado para quem sofre de alergias. Finalmente, poucos sabem que a pimenta vermelha Estimula as contrações uterinas Portanto, não é recomendado para mulheres grávidas que podem apresentar complicações e até parto prematuro.