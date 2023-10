Suplementos Alimentares e Vitaminas: Diferenças e Benefícios

Na busca pelo bem-estar ideal, muitas pessoas recorrem a suplementos nutricionais e vitaminas. No entanto, a linha entre estes dois conceitos pode muitas vezes ser confusa e a automedicação torna a situação ainda mais confusa. Neste artigo, exploraremos as diferenças entre suplementos nutricionais e vitaminas e como cada um pode contribuir para a nossa saúde.

Figura 1 – Suplementos alimentares e vitaminas, sua finalidade

Suplementos nutricionais e vitamínicos: o que são?

Suplementos nutricionais são produtos que contêm diversas substâncias, incluindo vitaminas, minerais, ervas, aminoácidos, enzimas, etc., e geralmente estão disponíveis na forma de cápsulas, géis, comprimidos, pó, bebidas ou alimentos. Esta categoria também inclui multivitaminas, suplementos de ervas, probióticos, proteínas em pó e suplementos para perda de peso.

Os suplementos desempenham um papel importante na ponte entre o que comemos e as nossas necessidades nutricionais. Pode ser particularmente necessário em situações como gravidez, deterioração orgânica ou deficiência resultante de certas doenças. Algumas pessoas têm deficiências de vitaminas e minerais, como ferro ou vitamina D, devido a má nutrição ou problemas de má absorção.

Porém, é necessário ter em mente que nem todos os suplementos nutricionais são iguais. Alguns produtos podem prometer benefícios à saúde que não foram verificados cientificamente. É importante estar ciente de que os suplementos dietéticos podem interagir com medicamentos e causar complicações médicas. Portanto, é sempre recomendável consultar um profissional de saúde antes de tomar suplementos nutricionais, principalmente em caso de doenças ou tratamentos em curso.

Vitaminas: o que são?

As vitaminas são substâncias orgânicas que desempenham funções vitais em nosso corpo. Eles podem ser solúveis em gordura, como as vitaminas A, D, E e K, ou solúveis em água, como as vitaminas C e B (B6, B12, ácido fólico, etc.). A principal diferença entre essas categorias é a forma como são absorvidas e armazenadas no corpo.

As vitaminas lipossolúveis podem ser armazenadas no corpo, enquanto as vitaminas hidrossolúveis são absorvidas e utilizadas rapidamente, e o excesso é excretado na urina. As vitaminas desempenham uma série de funções essenciais no corpo humano, incluindo a regulação do crescimento celular, o fornecimento de suporte metabólico e a atuação como antioxidantes.

Fontes alimentares de vitaminas

A maioria das vitaminas vem da nossa dieta, graças a alimentos como frutas cítricas, maçãs, batatas, morangos e vegetais de folhas verdes. Por exemplo, as laranjas são conhecidas pelo seu elevado teor de vitamina C, enquanto os vegetais de folhas verdes fornecem uma variedade de vitaminas, incluindo a vitamina K. Algumas vitaminas, como a vitamina K e a biotina, também são produzidas por microrganismos da flora intestinal.

Como lidar com a deficiência de vitaminas

Para tratar a deficiência de vitaminas, a primeira estratégia é adaptar a dieta para garantir uma ingestão equilibrada de vitaminas através da alimentação. Em alguns casos, os médicos podem prescrever vitaminas na forma de suplementos nutricionais para lidar com casos de estresse psicológico e físico ou doenças específicas. Porém, é fundamental evitar a autoprescrição e consultar sempre um profissional de saúde para evitar overdoses ou interações medicamentosas.

Conclusões

Concluindo, os suplementos nutricionais e as vitaminas são componentes importantes para a manutenção da saúde. Compreender a diferença entre eles é essencial para fazer escolhas informadas sobre sua saúde. Os suplementos podem preencher lacunas nutricionais, enquanto as vitaminas desempenham um papel vital no nosso corpo. Consultar um profissional de saúde é sempre a melhor opção antes de iniciar qualquer regime de suplementação. Lembremos que a nossa saúde é um bem precioso que merece a máxima atenção e cuidado.

fontes