“Algumas reflexões sobre ciência, tecnologia e sociedade”

Do antigo presidente da Câmara de Tirugia, Giovanni Pellistri, recebemos e divulgamos na íntegra esta mensagem: “A ciência, a tecnologia e a sociedade estão interligadas ao longo dos séculos de uma forma mais estreita do que nunca, até aos dias de hoje. Antes das Três Revoluções Científicas Galileanas os termos eram diferentes, a ciência era uma só com a filosofia. A tecnologia tinha uma marca prática, e não especulativa, e estava mais orientada para ferramentas de trabalho ou artefatos de guerra. E a sociedade, embora poluída pela ciência, e ainda mais pela tecnologia, era muito mais estática e muito mais lenta no trato com a sociedade. Mudança. Com a Revolução Científica do século XVI, a rede entre ciência, tecnologia e sociedade tornou-se cada vez mais interligada. A ligação entre as três esferas tornou-se cada vez mais insolúvel e reversível: novos conhecimentos científicos foram rapidamente traduzidos em aplicações de objetos e ferramentas que mais tarde se tornaram novas oportunidades para a investigação científica, tudo isto refletido em modelos de vida social.”

“O método científico introduzido por Galileu e desenvolvido por Newton inicia uma nova forma de interpretar os fenómenos naturais: a realidade não é mais algo que pode ser pensado e/ou descrito, mas sim um objeto de medição. Esta nova abordagem determina o rápido desenvolvimento do ciências naturais. O século XVIII, com um forte aumento nas aplicações práticas que repercutiram na sociedade, invenção da máquina a vapor por James Watt (1769)Representou o máximo desenvolvimento tecnológico que levou à disponibilidade de grandes quantidades de energia e ao nascimento da primeira revolução industrial. Este novo processo revolucionou efetivamente não só a produção de bens de consumo e a metodologia de produção, mas também a sociedade no sentido mais amplo, levando a uma mudança importante em direção à urbanização em detrimento do trabalho rural.”

“O caminho agora ficou claro. O desenvolvimento do conhecimento na área do electromagnetismo e da química, no século XIX, levou a um forte aumento de outras aplicações práticas: o motor de combustão interna, a electricidade, as telecomunicações sem fios, e outras, que determinaram o que foi definida como a Revolução Industrial”. A segunda, caracterizada pela superprodução de bens e pela necessidade de uma nova forma de organização do trabalho na fábrica. As linhas de montagem nasceram apoiadas na teoria de Taylor e foram aplicadas pela primeira vez nas fábricas Ford.

“No período compreendido entre o início do século XX e os dias de hoje, ocorreram inúmeras descobertas científicas e aplicações práticas, todas elas com forte repercussão no estilo de vida das sucessivas sociedades. Hoje estamos imersos em outra revolução científica, uma revolução cujos fundamentos teóricos são baseados na ciência da informação. A revolução digital em curso é resultado deste desenvolvimento repentino, que leva a outra forma de conceber a realidade: o mundo que sempre vimos como analógico (como um continuum) pode ser decomposto e desintegrado de forma digital (como o sigilo). Isso permite que a realidade seja decomposta, “E repetível, reproduzível e transferível (através de redes), cujas consequências para a sociedade ainda não podem ser totalmente previstas. Certamente estamos diante de máquinas e algoritmos que são sempre mais complexos e que, mais cedo ou mais tarde, competirão com a inteligência humana”.

“Computadores cada vez mais poderosos, robôs cada vez mais flexíveis, que tendem a transformar-se em humanóides, anunciam um desenvolvimento extraordinário da inteligência artificial que não deixará as coisas como estão hoje, mas nos leva a pensar numa nova revolução que terá um impacto profundo nas sociedades .” Nesta última frente, há um debate interessante que aborda não só o impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho, no método de produção e na cultura, mas de forma mais geral sobre os aspectos éticos que a nova fronteira colocará consciência humana sob o microscópio. Na verdade, recentemente, algumas universidades americanas expressaram terríveis preocupações sobre o desenvolvimento da inteligência artificial que prejudica a existência da vida humana no planeta. Temores que, de acordo com um artigo de Nitasha Tiko no Washington Post, colocaram a base para o nascimento de um movimento comprometido em construir o tipo de inteligência artificial “boa” que não causa danos à humanidade.