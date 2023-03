A ciência italiana está acelerando na web, as supernets estão chegando – tecnologias

Uma rodovia na qual viajam milhões de milhões de dados por segundo provenientes de centros de pesquisa científica de toda a Itália e processados ​​por centros de computação e supercomputadores: este é o objetivo da Terabit (Rede Terabit de Pesquisa e Big Data Acadêmica da Itália), a super-rede de pesquisa italiana que foi financiado com 41 milhões de euros pelo Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr) e coordenado pelo Instituto Nacional de Física Nuclear (Infn). “Nos próximos anos – disse o presidente da Infn, Antonio Zuccoli, durante a cerimônia de apresentação do Terabit na sede do L’Unione Sarda em Cagliari – haverá uma onda de dados sem precedentes”.

O chamado big data, ou seja, grandes quantidades de dados, é uma das características dominantes de todas as novas tecnologias, sejam grandes experimentos científicos, informações de satélites ou smartphones de todo o planeta, mas para realmente usar é preciso ter redes aptas a viajar, grandes arquivos digitais e computadores suficientemente poderosos para analisá-los e, sobretudo, extrair valor deles. A pesquisa científica, com novos grandes experimentos como o telescópio Einstein, o observatório inovador de nova geração de ondas gravitacionais que podem ser geradas na Sardenha, está impulsionando essa grande transformação digital.

“O grande desafio – adicionado por Zoccoli – será conseguir transferir dados rapidamente, armazená-los e analisá-los para extrair valor deles. Para fazer tudo isso, você precisa de cérebros, mas também de infraestruturas.” Assim nasceu a Terabit, uma rede que vai fundir três grandes infraestruturas estratégicas de pesquisa já existentes (GARR-T, PRACE-Itália e HPC-BD-AI) para oferecer uma “rodovia” inovadora para dados super-rápidos até 2025. Mais de 1 milhão dados por segundo poderão (Terabits) de viagem dentro da rede que a Infn executará com o Instituto Nacional de Oceanografia e Geofísica Experimental (Ogs), Consórcio Garr e Cineca para conectar grande parte da Itália e eliminar, onde ainda existe, diferenças na capacidade de acessar a computação de alto desempenho. O coordenador científico da Terabit, Mauro Campanella, disse: “Através da computação de alto desempenho e das infraestruturas de rede que criaremos usando as melhores tecnologias que existem hoje – nosso país poderá desempenhar um papel decisivo em nível global e nossos pesquisadores poderão para acessar serviços para análises de dados muito poderosas” . Computação de alto desempenho, simulações numéricas complexas, inteligência artificial, aprendizado de máquina e gêmeos digitais são algumas das ferramentas de TI cada vez mais importantes para a pesquisa científica, mas todas exigem a criação de infraestruturas robustas como o Terabit. “A Terabit – concluiu Campanella – é um investimento para o presente mas também para o futuro. Uma rede que representa a última tecnologia a nível mundial, capaz de garantir ligações rápidas durante pelo menos 15 ou 20 anos e que pode ser melhorada mais facilmente”.