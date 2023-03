Sementes de chia, suas propriedades são incríveis: não podem faltar na dieta

É uma pequena semente com uma composição química incomum. Seus efeitos benéficos no corpo são incríveis. Elixir de bem-estar e saúde para todo o organismo.

As sementes de chia já invadiram o mercado italiano há algum tempo; São usados ​​naturalmente, mas também como espessantes e substitutos dos ovos em preparações doces. Sua composição química é incomum.

Uma concentração de bem-estar numa pequena semente

Além de conter uma quantidade excepcional de fibras, cerca de 80% de seus nutrientes, também contém bastante ácidos graxos. bom É por isso que o ômega 3, junto com outras frutas secas como a noz, se torna essencial para Prevenindo as doenças mais perigosas do sistema cardiovascular. Na verdade, aqueles que consomem regularmente essas sementes têm menor risco de derrame e ataque cardíaco. Além disso, os ácidos graxos presentes nas sementes de chia são essenciais para mantê-las saudáveis. Treine seu cérebro e melhore a circulação sanguínea.

Essas minúsculas sementes contêm quase 40% de carboidratos, mas o mais importante, 20% de proteína. Na verdade, essas sementes contêm proteínas altamente assimiláveis, compostas por nove aminoácidos, importantes para o funcionamento do nosso corpo e também uma fonte quase inesgotável. Minerais e antioxidantes. encontramos dentro deles, Magnésio, Potássio, Cálcio e Fósforo Itens essenciais especialmente para as mulheres depois da porta. Essas substâncias, de fato, fortalecem o sistema esquelético e contribuem para Troca de celular Útil para prevenir o envelhecimento precoce.

As sementes de chia são uma excelente fonte de antioxidantes

Dentro das sementes estão antioxidantes, como quercetinaque possuem notáveis ​​propriedades benéficas para a proteção do coração e dos vasos sanguíneos, mas também para a prevenção de muitos tumores e doenças neurodegenerativas.

Também é recomendado por muitos médicos Regulação da motilidade intestinal Porque o seu alto teor de fibras é essencial para reequilibrar a flora bacteriana. Eles também são aliados de quem segue uma dieta hipocalórica porque sua composição química confere Sentindo-se cheio Eles duram no tempo e é por isso que os nutricionistas costumam prescrevê-los para acompanhar os lanches da manhã e da tarde.



Uma colher de sementes de chia é suficiente para aproveitar todas as suas propriedades mais importantes, mas atenção: como em tudo, é importante ajustar a quantidade; por conteúdo infrator Dessas sementes, de fato, resultaria um aumento na concentração de bactérias intestinais que causariam Problemas gastrointestinais.