A série de conferências “Entre a Escola e a Ciência” continua em Domodossola – Ossolanews.it

A revisão de conferências científicas chega esta semana ao seu terceiro encontro.entre a escola e a ciência“, organizado em colaboração entre “G. Spezia” e o “Instituto Marconi-Galletti-Einaudi”, patrocinado pelo Município de Domodossola e pela Associação Ruminelli.

No primeiro encontro, os alunos da escola e o público externo puderam apreciar a intervenção de D. Federico TrullettiCurador dos Museus Cívicos de Domodossola, sobre a Personalidade do Arquitecto e Artista do Renascimento, e uma conferência do Dr. David Roweninvestigadora do Centro de Cardiologia de Monzino, que abordou os últimos estudos relacionados com a distrofia muscular e possíveis terapias génicas para o seu tratamento.

Na segunda reunião, o Dr. Beatriz de MarchiA engenheira e pesquisadora biomédica na área de dispositivos vestíveis demonstrou possíveis aplicações de telemedicina para algumas roupas inovadoras que são equipadas com sensores capazes de monitorar as funções cardíacas e respiratórias durante a vida diária do usuário.

A terceira reunião será realizada na sexta-feira 17 de março; pela manhã para os alunos e na Capela do Mellerio entre as 17h30 e as 19h00 para o público. O tema da conferência será os efeitos das mudanças climáticas no ambiente alpino. doutor Paulo Valezmeteorologista do Centro Geofísico Prialpin em Varese, falará sobre cenários passados, presentes e futuros para as geleiras de Ossola.

A revisão vai continuar 31 de março com prof Fábio Salgueiro Do Politecnico di Milano, que falará sobre inteligência artificial e a presença cada vez mais difundida em nossas vidas da tecnologia avançada a serviço do homem.

o 18 de abril Em seguida, haverá uma reunião sobre o estado da pesquisa e prática no campo da energia nuclear com o Dr. Alexandre DodarouDiretor de Fusão Nuclear e Tecnologias de Segurança Nuclear na Enea.

Revisão sim Termina dia 27 de abril com o canalR. Fabricio Vitali do Instituto Nacional de Astrofísica, que contará a história do Telescópio Espacial James Webb, um novo telescópio conceitual que envia imagens extraordinárias do universo de volta à Terra desde o verão passado.