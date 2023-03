Médico plano de saúde, eis quanto ganha por paciente: o número que você não esperava

Você sabe quanto ganha um médico? O número que você não espera para todos os pacientes: aqui está!

Já nos perguntamos quanto ganha um clínico geral? Isso depende de uma série de fatores, na verdade nem todos os médicos ganham o mesmo salário, porém Você pode definitivamente tirar uma média.

Com a expressão clínico geral na Itália nos referimos a ele Os médicos podem, por lei, prestar assistência médica de primeira classe no Serviço Nacional de Saúde. Quanto é o salário deles? Isso depende de alguns fatores como o número de pacientes, mas também do tempo de atendimento e da possibilidade de estar presente à noite. Em geral, o salário médio pode ser derivado.

Quanto ganha um clínico geral? Os números são muito altos

Você sabe quanto ganha um clínico geral por paciente? Os números variam, mas dependem de uma série de fatores. Em primeiro lugar, o valor básico é de 70 euros por paciente se forem tratados menos de 500, Por outro lado, se o número aumenta, ele é reduzido exatamente pela metade. Na Itália, o número máximo de pacientes que um clínico geral pode atender é de cerca de 1.500. Quando você faz as contas, o resultado é simples e os números são altos.

Na verdade, no máximo, um clínico geral Em Itália pode ganhar até 7.500 euros Por mês. Obviamente, estes são apenas totais, mas os bônus precisam ser adicionados a eles. Portanto, não há remuneração igual para todos os médicos, mas as diretrizes gerais para determinar o valor são as mesmas para todos. Com efeito, se um jovem médico tiver 1.500 doentes, ganhará no máximo 52 mil euros por ano, enquanto se tiver pelo menos 10 anos de serviço o seu salário pode chegar a 150 mil euros por ano, brutos.

Deveres do clínico geral prescritos por lei cA partir do contrato de trabalho, são eles que exercem atividades preventivas, prescrevem medicamentos, medem a pressão arterial, fazem diagnósticos, prescrevem tratamentos, vacinam, prescrevem exames e compilam atestados médicos. Para cada paciente, o clínico geral deve ter um registro médico atualizado, por exemplo Deve estar disponível em horários e dias pré-determinados.

Portanto, o desempenho dos clínicos gerais não é nada ruim. Suas funções não são excessivamente complicadas e os salários são bastante dignos. Em suma, vale a pena pensar em querer fazer este trabalho, se você estiver interessado no setor médico.