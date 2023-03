Conheça a ciência com Davide Formenti, para descobrir os segredos do universo

Quinta-feira, 16 de março de 2023, às 15h30, oficina vivencial para crianças de 10 a 13 anos na Via Rometti 13 em Ferrara. As inscrições estão abertas

Ferrara – encontro com ciência e laboratório experimental dedicado ao universo e seus segredos Para crianças dos 10 aos 13 anoseditado por David Formentino calendário Quinta-feira, 16 de março de 2023 às 15h30 Na Biblioteca Infantil Municipal da Casa Niccolini (Via Romiti 13, Ferrara). Entre os temas programados: “A força gravitacional que rege o universo. O nascimento do sistema solar. De onde vem a lua? Vamos construir nosso sistema solar em grande escala. Mas é verdade que os cometas são bolas de neve suja? Lágrimas do céu: estrelas cadentes.”

O evento faz parte de um balanço das iniciativas O retorno do homem à lua – uma jornada entre a ciência e a ficção científicapromovido pela Sociedade de Promoção Social do Bigode John Potter, em memória de Rafael Bonazzaum jovem de profunda engenhosidade e talento multifacetado, em colaboração com a Prefeitura de Ferrara e a biblioteca infantil Casa Nicolini.

A iniciativa é gratuita com Registro obrigatório enviando Formulário online: no site http://archibiblio.comune.fe.it – link direto: bit.ly/INCONTROCONLASCIENZA

para obter informação: 0532/418231 – [email protected]

Próximo encontro com a bandeira dia 23 de março

Todas as iniciativas da Biblioteca Municipal Infantil e Juvenil da Casa Nicolini na página: http://archibiblio.comune.fe.it