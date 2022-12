Por que preferimos usar a mão direita?

elevar o mas não Como se você estivesse na escola. Qual mão você escolheu? Para nove em cada dez, isso deve ter dado certo: os canhotos não “extinguiram”, apesar de até alguns anos atrás serem corrigidos com frequência, mas foram pregados a 10% da população, em todos os lugares e em qualquer grupo étnico. Nenhum outro primata tem uma preferência tão marcante pela mão direita, tanto assim que foi sugerido que ser destro é quase tão definidor para os humanos quanto o polegar oposto: então, alguém se pergunta por que escolhemos a direita. É o resultado de uma vantagem evolutiva, pois pode ter nos dado cérebro mais efetivo? Ou isso aconteceu ao longo de milhares de anos por razões culturais, por exemplo, porque a ideia de que a mão esquerda é a mão do “diabo” gradualmente se enraizou?

O Homo habilis era destro. Enquanto isso, parece certo que a preferência do Whig apareceu desde cedo encontro homemOs primeiros fósseis que indicam que remonta a 1,8 milhões de anos atrás. Não há esqueletos completos suficientes do período para verificar se nossos ancestrais eram canhotos ou canhotos avaliando diferenças na forma ou tamanho dos ossos das extremidades; Assim, David Fryer, da Universidade de Kansas (EUA), e Luca Pondioli, do Museu Nacional de Pré-história de Roma, focaram nos dentes, estudando a direção dos arranhões obtidos por homens primitivos ao tentar cortar pedaços de um pedaço de pedra com uma lâmina de pedra. . Prenda a carne entre os dentes, para deduzir qual mão está segurando o instrumento. Decodificando algumas análises homo habilis Encontrado no desfiladeiro de Olduvai, no planalto africano do Serengeti, chamado de “berço da humanidade” precisamente porque os restos humanos mais antigos vêm daqui, os arqueólogos descobriram que, mesmo então, a mão direita era usada principalmente para segurar ferramentas. Sondas semelhantes para um número muito maior de fósseis neandertais Eles foram encontrados em várias regiões da Espanha, França, Suíça e Iraque por pesquisadores da University College London: mesmo aqueles hominídeos que viveram muito recentemente (de cerca de 100.000 a 35.000 anos atrás) raramente eram canhotos. READ “O valor da ciência para olhar para o futuro”, Alberto Mantovani em San Barnabas

Além disso, é possível que a escolha da mão direita remonte à época em que descemos das árvores, cerca de oito ou dez milhões de anos atrás: segundo a psicóloga cognitiva Stephanie Praccini, da University (Escócia), segundo a qual a assimetria no uso das mãos provavelmente apareceu quando assumimos o status quo. «Experimentos com chimpanzés também indicam isso: quando eles ficam em quatro patas, eles não mostram preferência por um lado ou outro, se são forçados a ficar em dois, a preferência por um lado é claramente mostrada.diz Praccini. A teoria da “descendência das árvores” não foi comprovada, mas há um consenso suficiente de que há pelo menos 1,8 milhão de anos nos tornamos canhotos. No entanto, as razões pelas quais isso acontece permanecem um mistério, mesmo que a hipótese mais confiável coloque em questão a chamada lateralização do cérebro.

questão do cérebro. «Os dois hemisférios cerebrais Eles não são idênticos nem na microestrutura nem na morfologia, nem sobretudo nas funções: diferentes atividades são realizadas por diferentes regiões dos hemisférios cerebrais, muitas vezes por apenas um, às vezes de maneira a envolver ambos”explica Luca Tomasi, professor de psicologia biológica e psicologia fisiológica da Universidade de Chieti. «A coordenação é assegurada por conexões cruzadas neurais: na prática, os movimentos da mão direita dependem das áreas motoras do hemisfério esquerdo e vice-versa. Portanto, habilidades manuais e organização lateral cerebral são dois aspectos essenciais e estão necessariamente relacionados entre si».

De acordo com a chamada hipótese Homo loquens do biólogo evolutivo William Fitch, da Universidade de Viena, quando nos tornamos bípedes, diferenciamos funções em diferentes aspectos do cérebro para melhorar sua eficiência; Assim, o hemisfério esquerdo especializou-se na linguagem, uma das funções mais importantes de nossa espécie, e isso trouxe como efeito colateral a preferência manual pelo direito, comandado por esse hemisfério. READ O campus da Universidade da Calábria fala para o mundo: novos cursos de inglês e o desafio dos engenheiros médicos Jovens Muppets, uma importante minoria. Encontrar as evidências não é fácil, visto que testes neuropsicológicos devem ter sido feitos em nossos ancestrais; Além disso, a linguagem nem sempre atrai o hemisfério esquerdo e nem sempre há concordância na parte do cérebro que é ativada para falar e mover a mão preferida. Como aponta Tomasi, “Em 5% das pessoas destras, a linguagem ativa o hemisfério direito, e em 70% das pessoas canhotas, a mão esquerda que controla a mão direita é ativada. A linguagem e a destreza são muitas vezes, mas nem sempre, controladas pelo lado esquerdo do cérebro: portanto, essas duas variações de função não estão necessariamente relacionadas. Além disso, há hipóteses sobre o sinal oposto, para o qual a linguagem verbal poderia ter evoluído do gesto manual.». É difícil entender se a linguagem dos ovos ou o uso do direito da galinha vem primeiro, mas a necessidade de desenvolver habilidades constituirá um equilíbrio estável alcançado no curso da evolução. Tomasi acrescenta:É provável que esse relacionamento dure muito tempo, porque parece ser o relacionamento ideal entre indivíduos interagindo sinergicamente, quando precisam compartilhar ferramentas, e antagônicos, quando lutam. Em nossas primeiras competições físicas eles eram mais frequentes e os canhotos levavam vantagem nisso, como ainda vemos em lutas competitivas ou esportes de contato como tênis ou futebol, por causa do efeito súbito que torna seus movimentos imprevisíveis; Com a difusão massiva da comunicação social e da cultura compartilhada, prevaleceu a necessidade de coordenação física, para o uso de todas as mesmas ferramentas».

Então foi a biologia e a sociedade que se tornaram o principal motivo para se tornar destro, e então não se pode negar que a cultura também contou, mesmo apenas nos últimos séculos: a esquerda sempre foi considerada uma mão impura (não é por acaso que Eva agarrou a maçã do pecado direita com a esquerda) E assim, até muito recentemente, os canhotos foram corrigidos para escrever com paus. Portanto, continuaremos a ser a única espécie com uma clara tendência para a mão direita: mesmo o cérebro do animal não é simétrico em suas funções, explica Tomasi, “Existem preferências para usar um aspecto no nível individual e populacional, mas, neste caso, as segundas porcentagens costumam ser menos pronunciadas do que em humanos». READ Deledda Fabiani vence Palcoscienza e animais? Encontraremos, portanto, gatos canhotos ou destros, mas o gato como espécie não tem uma inclinação acentuada como o humano; O mesmo se aplica aos primatas, os chimpanzés, por exemplo, são apenas 60-70% destros. A exceção que confirma a regra? Papagaios, especialmente os pertencentes à família Cacatuidae, grandes papagaios caracterizados pelo “tufo” na cabeça: em muitas espécies há uma preferência pelos pés para agarrar objetos até 85% ou até 100%. No entanto, ao contrário de nós, ele é canhoto.

Ir para a galeria de fotos