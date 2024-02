Em Nápoles, Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência

NÁPOLES – Este ano, Nápoles acolheu o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. As fundadoras e, sobretudo, várias mulheres cientistas e investigadoras falaram no Centro de Conferências Universitárias Federico II com a Ministra Annamaria Bernini, a Vice-Presidente da UNESCO para a Educação Stefania Giannini, Annamaria Colao e Anateresa Rondinella que promoveram o evento, moderado pela jornalista Carmen Sister. O vídeo retirado da iniciativa “Vida pela Ciência” da RAI Teche foi exibido antes das diversas sessões que abordaram os temas que sustentam a iniciativa e que estão a ser renovadas e celebradas pela UNESCO e pela ONU Mulheres, em cooperação com organizações e parceiros da sociedade civil. Com o objetivo de promover disciplinas STEM para mulheres e meninas.

“A igualdade de género é uma prioridade global para a UNESCO, cujos objectivos estão bem definidos na Estratégia de Médio Prazo 2022-2029 da UNESCO, que inclui, entre outras coisas, apoiar, formar e dar às jovens a plena capacidade de expressarem as suas vozes e ideias. ouvido.A UNESCO acredita que a humanidade precisa de mais mulheres trabalhando em ciência e tecnologia. Annamaria Colao explicou que a diversidade na pesquisa expande o conjunto de pesquisadores talentosos e traz novas perspectivas e criatividade.

Titular da Cátedra UNESCO em “Educação para a Saúde e Desenvolvimento Sustentável” Universidade Federico Il de Nápoles.

Este dia serve como um lembrete de que as mulheres e as meninas desempenham um papel vital nas comunidades científicas e tecnológicas e que a sua participação deve ser reforçada.

Além disso, a abordagem de alguns dos principais desafios enfrentados pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, desde a melhoria da saúde ao combate às alterações climáticas, dependerá também da capacidade de incluir todos os talentos.

A iniciativa contou com a participação, entre outros, de Rita Maria Antonetta Mastrolo, Vice-Reitora da Universidade Federico II de Nápoles, Gaetano Manfredi, Prefeito da Grande Cidade de Nápoles, e Patrizio Bianchi,

Porta-voz oficial da Rede de Cátedras UNESCO

Italiano (ReCUI), Duque Mariafelicia de Laurentiis,

Enrico Vicente, Secretário Geral da Comissão Nacional Italiana para a UNESCO, Maura Striano, Conselheira de Educação e Família do Município de Nápoles, Armida Filippelli, Conselheira de Formação Profissional da Campânia, Tonia Blowers.

O último relatório científico da UNESCO mostra que as mulheres ainda representam apenas 28% dos licenciados em engenharia e 40% dos licenciados em TI. A UNESCO trabalha pela igualdade de género apoiando a Organização de Mulheres Cientistas nos Países em Desenvolvimento (OWSD), o programa L'Oréal-UNESCO Mulheres na Ciência e a educação de raparigas e mulheres nos países em desenvolvimento. Especialidades Isso deriva.