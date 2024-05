Um supercarro que nem pode ser dirigido em pista. É por isso – site do Corriere

Não há circuito com pista reta longa o suficiente onde o mais recente carro de corrida desenvolvido pela marca histórica possa liberar seus 1.578 cavalos de potência.

Os primeiros exemplares – apenas 40 no total – do Bugatti Bolide estão prestes a ser entregues, custando 4 milhões de euros cada.o: A fase de desenvolvimento do carro mais extremo que já saiu das portas da fábrica de Molsheim está oficialmente encerrada. Com motor W16 quad-turbo de 8 litros e tração integral, além de carroceria monocoque de fibra de carbono desenvolvida em colaboração com Dallara, o Bolide promete reescrever todas as regras quando se trata de carros esportivos de estrada, ainda que na estrada por aqui. Há muito pouco. A carroceria, repleta de asas e laterais aerodinâmicas, fornece três toneladas de downforce e permite que o Bolide atinja até 2,5 gramas de força lateralvalor que normalmente só é vivenciado pelos pilotos de Fórmula 1 ou WEC (World Endurance Championship), ou seja, o campeonato dedicado aos protótipos.

É fácil dirigir mesmo no limite O Bugatti Bolide é em todos os aspectos a coisa mais próxima que você pode imaginar deste tipo de carro de corrida: Ele pesa apenas 1.240 kg e, embora sua velocidade máxima de 380 km/h o coloque atrás do Chiron, ele é incomparável nas pistas de corrida.enquanto – de acordo com o piloto de testes Andy Wallace – surpreendentemente permaneceu É fácil dirigir no limite mesmo para motoristas menos experientes. A frase deve ser tomada com uma pitada de sal, pois foi proferida pelo detentor do recorde de velocidade do carro de produção, alcançado em agosto de 2019 a bordo de um Bugatti Chiron Super Sport 300: mais de 490 km/h. Ele também venceu as 24 Horas de Le Mans e três vezes as 24 Horas de Daytona, porém, segundo ele Pelo contrário, o Bolide é um carro "acessível", entusiasmante pelo seu desempenho único, mas não muito exigente, talvez graças ao ABS e ESP.geralmente não é instalado em carros de corrida.