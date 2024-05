Franco De Mare, seu casamento com Giulia Berdini dois dias antes de sua morte

O último gesto de amor. O capítulo final, o clímax de uma história nascida há oito anos. Franco Di Mare e Giulia Berdini sim eu casado Dois dias antes do jornalista desaparecer. Ontem Franco Di Mare, 68 anos, morreu de A Mesotelioma Houve muitas expressões de carinho por ele por parte de amigos e colegas.

Porém, foi a mulher que esteve ao seu lado nos últimos anos que permaneceu nas sombras Oito anos Que há poucos dias se tornou esposa de Franco Di Mare. Julia Berdini optou por aparecer longe dos holofotes, e escolheu viver seu – enorme – sofrimento longe dos holofotes e do barulho das redes sociais.

Dois dias antes do desaparecimento do jornalista, ela e Franco Di Mare se casaram. O anúncio foi feito por ninguém menos que Gino Di Mare, irmão de Franco, que publicou uma foto da figura sênior nas redes sociais no dia 15 de maio. Anel rosa branca.

Franco Di Mare e Giulia Berdini conheceram-se há oito anos no bar da sede da RAI em Saxa Rubra, onde ela era responsável pelo serviço de catering. A história deles imediatamente gerou debate porque Diferença de idadeEle nasceu em 1955, ela em 1991. O jornalista contou a uma de suas colaboradoras históricas, logo após conhecê-la, que já estava apaixonado. Ele acrescentou: “Ela é a mulher que teve força para me carregar, mesmo quando eu não conseguia me carregar”.

Ele era jornalista Eu já fui casado antesAnos atrás, com Alessandra Canone e com ela adotei Stella da Bósnia.