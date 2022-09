Novos artistas de Portugal, Itália, Espanha e Ucrânia – Circus News

🇵🇹

O elenco fica mais rico! Existem 4 atrações principais que foram aceitas na competição do festival de hoje

Vêm de Portugal, Itália, Espanha e Ucrânia: a sequência de números concorrentes sublinha o equilíbrio entre a tradição circense e a indispensável necessidade de inovação. Justin Riccardito, The Tribertis, Raul Allegria, Irina e Sofia fazem espetáculos capazes de surpreender o públicoFestival Internacional de Circo na Itália Organizado em latim a partir de 13 de outubro; Patinação vertical, acrobacia, magia, dupla acrobática respectivamente, suas especialidades. A notável conotação multicultural do evento se confirma ano após ano. Latina Town está se preparando para se tornar a capital mundial das artes circenses por alguns dias. As estruturas que vão sediar o festival são impressionantes: uma área de mais de 4.000 metros quadrados2 in via Rossetti em Latina está prestes a se transformar em um dos maiores castelos de circo do mundo.

De shows com jantares europeus a uma trilha de festival internacional

13. Justin Ricardito

🇵🇹 Portugal – Vertical

o jantar show, ainda pouco difundido na Itália, representa uma oportunidade de entretenimento no mundo capaz de combinar múltiplas experiências: boa comida, ambiente acolhedor e boa apresentação. Justin Ricardito, um jovem acrobata português, tem tradicionalmente fornecido uma série de segmentos verticais precisamente nestes contextos, e é a partir daí que muitas vezes se encontram talentos extraordinários prontos para os holofotes mais amplos. Assim, Justin Riccarditto dá um clássico no Festival Internacional de Circo na Itália, cativado pelo talento artístico e coreografia original do artista.

Recordista mundial: Carlo Triberti e seus patins

14. Trippartes

🇮🇹 Itália – Acrobacias

Carlo Triberti pertence a uma das famílias históricas do grande circo italiano no qual representa a sétima geração da arte. Carlo cativou o público em todo o mundo com o talento que é melhor expresso quando ele usa suas botas de snowboard. Em sua especialidade, Carlo Triperti é o recordista mundial. Sua parceira é Ursula Nunez Rossi, a quinta geração de sua família artística. Com uma plataforma circular de pouco mais de um metro e meio de diâmetro, o Tribertis oferece uma série de patins cujos desenvolvimentos são sem dúvida perigosos.

Grandes fantasias se tornam parte de um espetáculo de circo

15. Filhotes de Raoul

🇪🇸 Espanha – magia

Atraído desde a infância pelos brinquedinhos mágicos que seu pai lhe deu, e mais tarde, por aqueles que podiam assisti-los na TV, Raul Alegria cresceu sob a influência da feitiçaria e da ilusão. Até hoje, depois de trinta anos de apresentações em teatros, circos, shows de variedades e todos os tipos de apresentações, Raul tornou-se um mágico famoso em mais de 25 países ao redor do mundo. Sua especialidade são as fantasias grandiosas que propõe em coreografias cheias de força e vitalidade. O mais recente prêmio concedido a Raúl Allegria é Prêmio Merlin Concedido a ele em 2018 por Associação Internacional de Magos Como o melhor especialista no mundo da fuga. O número no palco em Latina é um número absolutamente inédito que foi criado por ocasião do festival.

O circo permite conhecer um acrobata ucraniano e uma ginasta portuguesa

16. Irina e Sofia

🇺🇦 🇵🇹 Ucrânia e Portugal – à mão

Irina Bessonova, nascida na Ucrânia em 1986, pratica exercícios acrobáticos desde os seis anos de idade. Em 2003, em Monte Carlo, ele percorreu a pista de corrida mais famosa do mundo Nova geração Reservado para jovens talentos. Como artista freelance, já se apresentou na América e Oceania, bem como na Europa. Ele também tem muita experiência como professor de acrobacia para jovens. No Festival Internacional de Circo da Itália, a parceira de Irina é a portuguesa Sofia Alexandra Pereira Rollao, de 26 anos. O número no palco, intitulado Inspiration of the Flesh, é um romance absoluto criado por ocasião do festival.