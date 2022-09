“Tive que desistir de um pedaço do meu corpo” – Corriere.it

O diretor está em Veneza com ‘Huge’, uma história autobiográfica: ‘É o filme que sempre persegui e agora estou pronto’

Veneza – «O que é importante para ser mulher? O que importa é o que eu faço hoje. Sou um homem e uma mulher como os outros? Não, sou eu. Fiz filmes esperando contar essa história um dia.”



Emmanuel Criales volta a competir no Lido com The Immensity (de 15 para a Warner) e uma inspiradora chamada Penelope Cruz. Nasceu Emanuela – diz: Tornou-se Emmanuel. Pouco se conhecia no meio, como ele conta hoje, essa história que não poderia ser mais íntima e pessoal: a história de uma garota que se sente masculina.

sua própria história. “Sim, isso me preocupa muito. Mas não é um filme sobre ir e vir, seria enganoso dizer. É um filme biográfico poderoso“.

Roma, os anos setenta do século passado, um marido traidor em série bate na esposa, ela sofre com ele, ele diz de sua filha mais velha: o nome dela é Adri. “Eles têm uma relação forte – diz Penélope – a casa deles é uma espécie de prisão, a filha diz que você me criou mal, ela vem de outra galáxia, ela convoca um ser extraterrestre para levá-la para outra dimensão. Eu também fiz este filme para o tema da violência doméstica.”

Keralis, por que agora?

“É o filme que sempre persegui e mais desejado. Estou pronto agora. Se tivesse feito isso antes, teria sido um homem pálido e educacional, pobre usando crise de gênero. Esperei para perceber a mim mesmo e a linguagem de cinema. Você pode contar uma história quando é capaz de se expressar. Renascimento. Eu estava pronto para renascer com essa história.”

Ele foi muito corajoso.

“Eu sou o que sou, então por que eu deveria ter certeza? Devo dizer que sou homem ou mulher? O que você tem à sua frente não é suficiente? Não sou e não sou, ser ou não ser… Espero não ameaçar ninguém. Eu quero dizer algo politicamente: este país está mudando, temos medo, e tudo pode ser feito, mas tenha coragem. Uma mulher é a melhor parte do homem que eu sou, ela é a única dentro de mim, o objeto dos meus desejos, e ela é a que eu escuto com mais vontade. Uma mulher é um campo de batalha, ela sacrifica sua vida, ela amamenta, ela se abandona, ela luta para se libertar. Descrever o cara seria chato.

a mãe dele?

«Ele estava escondido comigo, sofremos com o enorme. Ele não sabia para onde ir. Os tempos mudaram. A mentalidade é a mesma. A figura paterna (Vincenzo Amato) nunca cresceu, permaneceu criança, sua mãe o autorizou a se comportar dessa maneira com as mulheres ».

Ela está no passaporte…

“Para trocar a letra “A” pela letra “E” do meu nome, tive que deixar um pedaço do meu corpo, o penhor que a empresa me exigia, senão não poderia ter trocado nos documentos. Eu estava conversando com o diretor Iñarritu, não há filme que não seja autobiográfico. Eles contam sobre suas obsessões e paixões. De Terraferma a Nuovomondo, sempre fiz filmes sobre migrações e até transições de um lugar para outro. Há muita manifestação, não faço documentários, é a minha experiência de vida. O cerne do filme é a liberdade, como podemos mudar, como a identidade é uma realidade relacional. A casa é uma espécie de nave espacial, é o corpo não há nada real, dentro está o coração e o coração está doente. As crianças nos levam além dos nossos limites e as três crianças expressam desconforto em seus corpos, comem muito ou não … ».

O alter ego do filme é Luciana Giuliani: Como você o encontrou?

“Ela tem 13 anos, e foi um erro procurá-la naqueles com esse desconforto, pensei em um grande atleta masculino, Luciana é a campeã de motocross. Competir com os machos. É difícil administrar uma adolescente no set, eles são tratados como deuses, ela teve que encontrar seu próprio espaço de liberdade.”

Penelope Cruz?

Ela é o arquétipo feminino, uma mulher do passado, presente e futuro. Ele fala italiano com sotaque espanhol, um pouco desleixado, ele poderia ter falado romano, mas eu preferia assim.”

Ao mesmo tempo, Patti Bravo e Raffaella Cara, dois símbolos do mundo gay, se entrelaçavam nas fotos.

“Rafaela é uma lenda para Penélope, que ela nunca conheceu, mas na Espanha ela dançou suas músicas no jardim para os amigos da avó. Queríamos convidá-la para o set, ela morreu há algumas horas. Dos 18 aos 60 anos, ela sempre se manteve fiel a si mesma, mas está sempre atualizada. Patti Bravo… Eu a vi em Roma saindo de um Rolls-Royce branco com olhos que me assustavam, ela é incrível, um turbilhão. É melhor não conhecer pessoas que se amam mais.”

Emmanuel, você já conversou com sua família original?

“Se esta fosse minha primeira aparição, as reações teriam sido quebradas. Como este é meu quinto ato, não há necessidade de pânico, mas sim curiosidade e preocupação com o potencial dos personagens.”

O que você quer ver com essa história?

“Fiz um filme e enfrento um maravilhoso teste de coragem. Revelei-me não do ponto de vista sexual, mas na minha privacidade e na minha dimensão humana”.