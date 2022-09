Concorrentes, ensaios, pesquisa, arena azul

O episódio abriu a décima temporada da série, na qual o novo juiz Tommaso Foglia aparece pela primeira vez.

Sexta-feira, 2 de setembro, a partir das 21h20 Atualmenteo primeiro episódio de desfazer. O show, agora em sua décima temporada, é apresentado por Benedita Parodi. Juízes são veteranos Ernst Knam E a Damião Carrara, ao qual a nova entrada é adicionada Tommaso Foglia. Não há Clélia D’OnofrioQuem vai se interessar em novos episódios apresentando cartões de doces.

Com a décima temporada da série, o formato não muda. A cada consulta, aspirantes a confeiteiros experimentam três testes diferentes: o criativo, o técnico e o surpreendente. Ao final dos playoffs, os juízes decidem o melhor competidor para a aposta, que fica com o avental azul. No entanto, o pior é eliminar os riscos.

Bake Off 2 de setembro, o episódio começa

episódio desfazer 2 de setembro. Após uma curta prévia (e uma longa publicidade), o filme celebra todos os vencedores de seus lançamentos anteriores. Em seguida, os concorrentes entram pela primeira vez na nova marquise do programa. A cenografia da 10ª temporada parece à primeira vista mais moderna do que no ano passado.

Benedita Parodi Juízes apresentam aspirantes a confeiteiros Ernst KnamE a Damiano Carrara E a Tommaso Foglia. Este último se apresenta: “Nosso trabalho é o melhor trabalho do mundo. Coloque seu coração nisso e você já estará no meio do caminhoO apresentador anuncia que o vencedor do curso participará de um curso de capacitação, além de ganhar 50 quilos de chocolate.

primeiro calor desfazer 2 de setembro é guia criativoDura 120 minutos estou orgulhoso de mim mesmo. Cada concorrente deve cozinhar a primeira sobremesa que eles já fizeram com a qual estão satisfeitos. Enquanto isso, ele aparece Clélia D’Onofrioo que indica o desejo detempo de descansoAos poucos, Parodi conversa com os rivais. Sob esse ponto de vista, a equipe parece bem composta. Entre todos, o Cagliari se destaca Stefania, que é definido comoA rainha dos produtos fermentadosMas isso no teste traz um bolo para os juízes. com ela Alessioentusiasta de tecnologia comemora todos os anos seu aniversário de celular, aposentado Gianbatista.

Margarita vence o teste criativo

episódio desfazer 2 de setembro. Após várias dificuldades, o teste criativo termina. Comece a provar os diferentes pratos. Foglia é muito intenso, e define um cookie parecido com “goma de mascarNo entanto, o nível dos aspirantes a confeiteiros é geralmente alto. O segundo calor da noite é o calor teste técnicoque dura 120 minutos. Benedita Parodi Informa-se que, nesta versão, os concorrentes têm de experimentar a doçaria tradicional italiana. A primeira sobremesa é escolhida por Tommaso Foglia É Pastera Napolitana, servida com creme inglês.

Aspirantes a confeiteiros, através desfazer Em 2 de setembro, eles se ajudam. Reivindicado muito entre os concorrentes Genebra, Nápoles e por esta razão é considerado um ponto de referência neste teste. Enquanto isso, Gianbattista esquece de colocar frutas cristalizadas no bolo e liga o forno. Começa a degustação de doces, que tradicionalmente é feita no escuro. Ou seja, os jurados provam os bolos sem conhecer os concorrentes que os confeccionaram. Quase todos os bolos são crus. Knam disse:Estamos no sushi hoje à noite!Como esperado, o pior da bateria é Gianbattista, o terceiro pódio vai para Paola, precedido por Ricciardo no segundo, que venceu a primeira prova técnica da décima edição do talento. Pizza Marguerita.

Escolha do dia 2 de setembro, Danielle se aposenta por problemas de saúde da mãe

episódio desfazer Em 2 de setembro, continua com retirada Daniel. O competidor tem que retornar à Sicília devido a um problema de saúde da mãe. A notícia levou outros aspirantes a confeiteiros às lágrimas. Já Baroudi o convida a participar novamente no ano que vem. o último Experiência a partir daquela noite Surpresa. Os participantes devem transformar um brinquedo de sua infância em um doce 3D.

Enquanto isso, a nova entrada Foglia parece já estar bem integrada no contexto do programa, mostrando boa química com os colegas Knam e Damiano. No final do último teste da noite, o ressentimento voltou a reinar entre os confeiteiros amadores. Os jurados procedem à degustação dos bolos. É hora de fazer os primeiros julgamentos do episódio. . avental azul desfazer 2 de setembro é Claro. Stefania, Gaia e Giovanni são os confeiteiros que correm o risco de ficarem de fora. Mas os juízes optaram por dar a todos uma segunda chance. Para hoje, não há exceção. Aqui termina o episódio desfazer 2 de setembro.