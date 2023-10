Slash, personagem italiano estreia no horário nobre hoje à noite na Rai 3

Revelação se torna protagonista na primeira noite de Raio3em formato original produzido pela Rai Cultura e Stand by me: a partir de sábado, 30 de setembro, às 21h45, Giorgio Zanchini (que já dirige Muitas histórias) Liderar itálico, caractere italiano, Um programa que conta a história dos grandes vultos da arte, da ciência e da cultura que exportaram o gênio italiano para o exterior.

Diagonal É a primeira letra em itálico da história. Foi inventado por uma imprensa veneziana, Aldus Manutius Em 1501. Desde então, em todo o mundo, a escrita itálica tem sido chamada de “itálico”.

O programa quer seguir o mesmo caminho que esta personagem percorreu o mundo: contar a história da personagem italiana, desta vez num sentido mais amplo, através de grandes figuras da história.

Itálico, primeiro protagonista: Enrico Caruso

O herói do primeiro episódio é Enrico Caruso: O tenor mais famoso de sua época e também no início do século XX a primeira estrela internacional da música. Itálico, fonte italiana Traça a sua extraordinária história humana e artística, desde o bairro pobre de Nápoles onde nasceu até ao palco da maior casa de ópera do mundo: Ópera Metropolitana De nova York.

Do estúdio virtual Giorgio Zanchini, narrador e guia da história, traça o caminho Um grande italiano do passado e da nação que beneficiou do seu engenho e talento, um caminho que se cruza com outros dos nossos compatriotas, conhecidos e menos conhecidos, que trouxeram… Italiano no mundo. Assim, a história se expande para se tornar também uma exploração de histórias típicas da vida italiana em um país estrangeiro e um corte transversal de história e difusão.

Para acompanhar as histórias dos nossos compatriotas, foram criados serviços de vídeo originais entre Itália, França, Estados Unidos e Grã-BretanhaQue conta os lugares e corredores que o herói do episódio percorreu; Daí as fichas informativas contendo materiais de arquivo raríssimos – fotográficos, audiovisuais – de arquivos italianos e internacionais com trechos de documentários e séries de TV com reconstruções do período.

Convidados especiais e entrevistas em estúdio com especialistas dão continuidade à história: neste episódio Serena Otieri, Laura Valenti (musicólogo, curador do Museu Caruso do Palácio Real de Nápoles), Juliana Moschio (História da imigração italiana), Luigi Carbone (compositor, músico, presidente do Conservatório San Pietro Majella de Nápoles) H Candida morfilo (Jornalista e escritor).