“Participar foi o maior erro da minha vida.”

A ex-inquilina comentou sua experiência como a pior de sua carreira e disse ao anfitrião: “Senhores? Nunca mais ouvi falar dele, ele está sempre do lado dos vencedores”.

Jornalista, apresentador de TV e comentarista, Alda Diosânio Ela também esteve entre as concorrentes da quinta edição do Grande Irmão VIP Em 2021.

Alda Diosanio: “GF Vip foi o maior erro da minha vida”

D’Eusanio foi desclassificado Sem nem poder se despedir dos demais companheiros de aventura, após algumas declarações do jornalista Para o marido de Laura Pausini. Em entrevista concedida a verdadeiroo ex-apresentador de opinião definiu participar de um reality show como O maior erro de sua vida.

Diosanio declarou: “Me senti muito mal depois do que aconteceu. A verdade é que fiquei deprimido porque a expulsão foi ruim. Estou me recuperando, me ajudei com minhas forças. Estou um pouco melhor, mas o que sinto é que estou recuperando.” “Não foi bom. Gf Vip foi o maior erro da minha vida.”

A repórter foi então questionada se ela teria notícias dele novamente Afonso Signorini:

“Absolutamente não! Alfonso é quem sempre fica do lado do vencedor.”

lá Diosânio Ele também falou sobre a versão atual do Grande irmão:

“o Grande irmão Ele já ultrapassou os limites, mas quero dizer que apresentar um jornalista não vai salvar a situação. Eles fizeram a mesma coisa comigo. Eles me imploraram para participar e me disseram que precisavam de um jornalista com certa credibilidade e autoridade para poder elevar o nível da radiodifusão.”

Algum dia Após ser eliminada do Gf VIP, Alda D’Eusanio pediu desculpas publicamente a Laura Pausini e seu companheiro Paolo Carta Com uma mensagem postada em sua conta do Instagram No qual ele pediu desculpas à cantora, e ficou profundamente triste com o ocorrido.

Saiba as últimas novidades sobre Grande Irmão VIP.