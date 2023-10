Um jogador de futebol relatou insultos racistas vergonhosos: a Federação Italiana abre uma investigação

Alexandria – feio O episódio de racismo na AFC Women’s Alessandria-TorinoA partida é válida pelo Campeonato Eccellenza Feminino. Para trazê-lo de volta Awa Silajogador de futebol, nascido em 2005, membro da AFC Alessandria. “Depois de uma briga, a perpetradora e eu trocamos algumas palavras, sem insultos, mas apenas para esclarecimentos, e em determinado momento uma de suas companheiras interveio e de repente gritou-me palavras racistas em voz alta.”A história de Cila. Seu clube condenou o episódio: “Este comportamento é inaceitável e inadequado para um ambiente como o desportivo. Vamos dizer o suficiente sobre o racismo! ACF Alessandria está protegendo seus membros e mostrando proximidade com eles ao condenar este ato intimidador e discriminatório.”

Alexandria, Scylla ataca seu oponente

Em seguida a menina falou através do site oficial daAlexandria: “Para mim, desporto é respeito e diversão, e não condeno toda a comunidade, mas apenas o autor deste comportamento completamente inapropriado e inútil. O seu gesto foi intencional quando ela deliberadamente me contactou para me desacreditar e insultar.” “Se eu disse alguma coisa a ela, é inaceitável e peço ao sindicato que tome medidas”.

A Federação Italiana abre uma investigação sobre o caso de Sella

As palavras do jogador chegaram a Roma. O Ministério Público Federal da Federação Italiana de Futebol abriu uma investigação sobre o caso da jogadora de futebol do Alessandria, Awa Sella, que denunciou insultos racistas durante uma partida de futebol feminino.. Nas próximas horas, o jogador será ouvido por fiscais do Ministério Público Federal para reconstituir o ocorrido.