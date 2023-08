Rihanna e A$AP Rocky deram à luz seu segundo filho

sihanna Ela confirma que teve seu segundo filho com o namorado (marido?) A$AP Rocky as pessoas. O casal também tem um filho de 15 meses, RZA, nascido em maio de 2022.

extensão tmz Ele havia relatado a notícia pela primeira vez em 21 de agosto. Segundo a agência, RiRi deu à luz um menino no dia 3 de agosto, cujo nome ainda não foi revelado. O que Nós sabemos é que se a data de nascimento de 3 de agosto estiver correta, então esta criança é um Leão.

Foco em Esportes / Getty Images Rihanna feat. O nascituro no show do intervalo de 2023

Rihanna anunciou que está grávida novamente no maior palco possível que apenas uma estrela de seu calibre pode acessar: enquanto se apresenta no Super Bowl Halftime Show. Vestindo um macacão e sutiã vermelhos, ela exibiu sua barriga de grávida e, embora muitos espectadores hesitassem em especular com cautela e respeito, seu representante confirmou a notícia logo após a apresentação.

Em uma história de capa britânica revista vogueA bilionária fundadora da Fenty Beauty também falou sobre o outro projeto que espera trazer ao mundo em 2023: um álbum. foi o último oposto Em 2016 e os fãs estão pedindo mais: “Eu quero que seja este ano”, ela disse à revista, “Sinceramente, seria ridículo se não fosse este ano. Mas eu só quero me divertir. Eu só quero você para fazer música e fazer vídeos.” Ela disse tudo isso antes de saber que estava grávida, então é uma prioridade para ela.

Ela também revelou que o casal não contratou uma babá para cuidar do filho recém-nascido: “Acabamos de chegar em casa [dall’ospedale], com mais ninguém,” ela disse, “nós éramos apenas pais e nosso filho. Na maioria das vezes você é um zumbi.”

Quanto ao parto, ela disse: “Não posso acreditar. Basicamente, uma pessoa se torna duas… Você vai para o hospital como um casal e sai como uma família de três. É uma loucura. Eles são loucos. Você pode não durma. Nem um pouco. Nem mesmo se você quisesse.” .