Saiba como assistir a Serie A TIM no ar

Fiorentina Milão? Então prepare-se para garantir esta e todas as correspondências Série A TIM 2022/23

Além de série A Você também poderá assistir LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, Futebol Internacional, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Fiorentina Milão Está marcado para sábado 4 de março de 2023. O pontapé de saída vai explodir a cada hora 20h45, mas alguns minutos antes do jogo, o DAZN espera por você com as últimas notícias dos bastidores sobre escalações, aspectos técnicos e muito mais. Aqui está o resumo oficial da partida:

Febre da noite de sábado no Artemio Franchi em Florença: a temperatura sobe porque o ex-Milan Pioli entra em campo contra Viola, que vestiu a camisa da Fiorentina como jogador por 6 temporadas (1989-1995) e depois voltou como treinador em um período de dois anos 2017-19, antes de casar com o caso rossoneri. Se o Milan correr o mais rápido possível para uma vaga na próxima Liga dos Campeões, o time italiano busca a continuidade do desempenho e dos resultados. A partida de ida só sorriu aos rossoneri na prorrogação, com gol contra de Milinkovic para zombar de Viola. Como vai terminar a revanche?

Fiorentina – Milan: jogo ao vivo, escalações e comentários

Há muito em jogo Fiorentina Milão Tudo isso torna esta partida muito previsível e cheia de emoções. A partida ao vivo será transmitida ao vivo dazen Sábado, 4 de março, às 20h45. Em primeiro lugar, pode desfrutar do “Tutti Bravi Dal Sofa”, um pré-jogo conduzido por Marco Russo cheio de anedotas em linguagem de balneário.

lá Comente A partida foi confiada a Dario Mastroianni, e os comentários técnicos a Emanuele Giaccarini. Vejamos agora as duas possibilidades formações Quem vai competir nesta partida.

Fiorentina (4-1-4-1)

Terraciano

dudu

Milinkovitch

Igor

Biraghi

Amrabat

Nico González

boaventura

Barack

Kwame

Jovic

Milão (3-4-2-1)

minyan

Thiaw

Tomori

Kalulu

messias

acentuá-los

Bin Nasser

Theo Hernandez

rebeck

Ibrahim Diaz

Jerrod

Como garantir a transmissão ideal e também no exterior

Se você está viajando agora e acha que não estará de volta na Itália antes de um dia Fiorentina Milão descansar. Obrigado pela lista A possibilidade de transporte transfronteiriço Você poderá usar sua assinatura para dazen Conteúdo italiano com segurança, sem restrições e totalmente legal nos seguintes países, que fazem parte do Espaço Econômico Europeu:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República do Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia e Portugal Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Suécia.

Varia se você estiver viajando para fora da UE ou não tiver a possibilidade de atravessar o transporte fronteiriço. Neste caso, você não poderá acessar o arquivo Esportes Você normalmente os veria em sua casa, mas também verá programas que geralmente estão disponíveis no país em que você está Visita.

