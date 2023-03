Um gesto inesperado de despedida para Ivana Mrazova

Luca Onestini em lágrimas Durante a transmissão ao vivo do Grande Irmão VIP. A competidora, inesperadamente, teve que se despedir dela Ivana Merazova. De fato, ninguém dentro do Cinecittà Loft estava ciente do evento iminente saída do concorrente. sua participação em gf vip Na verdade, foi apenas temporário. Apesar disso, o vippone Luca esperava por sua permanência.

O que aconteceu

Luca Onestini e Ivana Mrazova começaram um romance após o primeiro noivado na Gf Vip. Entre as duas coisas não correram como se esperava, e mesmo que se mantivessem em boas condições, separaram-se. Gf Vip conseguiu que os dois se reencontrassem na atual 7ª edição. Assim Luca e Ivana tiveram a oportunidade de se aproximar e passar momentos juntos íntimo.

Infelizmente para Luca Onestini, Alfonso Signorini Tanto que é hora de Ivana Abandono a casa. Triste e chocado com a notícia, Onestini abraçou Ivana para um encontro fora de casa: “Nossos corações se cruzaram e sempre se cruzarão, Ivana sempre esteve em meu coração mesmo quando não nos ouvimos”, disse Phippon em lágrimas.

Ivana nem teve chance de cumprimentar os outros competidores. Então ela saiu de casa e Luca a cumprimentou com um sorriso.

