Crunchyroll: Todos os vencedores do Anime Awards 2023

o Prêmios de Anime Crunchyroll Aconteceu recentemente no Japão, e o serviço de streaming aproveitou a oportunidade para homenagear o meio anime como um todo, junto com as mentes criativas que ajudam a impulsionar o meio a novos patamares.

Com a recente cerimônia de premiação com a presença de proeminentes atores de Hollywood, incluindo diretores Justin Lin e Robert Rodriguezatrás Finn Wolfhard para Coisas estranhas E Zelina Vega de WWEA Crunchyroll revelou os vencedores do Anime Awards de 2023. Os fãs de anime podem se surpreender quando se trata de alguns dos indicados que conseguiram a medalha de ouro.

o Prêmios de Anime Crunchyroll Eles começaram em 2017, com categorias que vão de “Anime do Ano” a “Personagem para Proteger a Todo Custo”. Graças à ascensão meteórica do anime, o Anime Awards parece estar ficando maior a cada ano e pode continuar a acontecer no futuro quando se trata do serviço de streaming de anime.

E o vencedor é…

A lista abaixo representa os vencedores do Anime Awards de 2023 por Crunchyroll: Cyberpunk: Edgerunners, matadores de demônios E O ataque aos Gigantes Entre os maiores vencedores deste ano:

Anime do Ano – Cyberpunk: Edgerunners

Melhor Ação – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Melhor Animação – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Melhor Canção de Animação – The Rumbling, SiM, Attack on Titan Final Season Part Two

Melhor Design de Personagem – Akira Matsushima, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Melhor Comédia – Espião x Família

Melhor Série Continuada – One Piece

Melhor Diretor – Haruo Sotozaki, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Melhor Drama – Attack on Titan Temporada Final, Parte Dois

Melhor Sequência Final – “Comédia”, Gen Hoshino, SPY x FAMILY

Melhor Fantasia – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Melhor Filme – JUJUTSU KAISEN 0

Melhor Personagem Principal – Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

Melhor Nova Série – SPY x FAMILY

Melhor Sequência de Abertura – The Rumbling, SiM, Attack on Titan Final Season Part Two

Melhor Anime Original – Lycoris Recoil

Melhor Filme Romântico – Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-

Melhor Trilha Sonora – KOHTA YAMAMOTO & HIROYUKI SAWANO, Attack on Titan Final Season Part Two

Melhor Personagem Coadjuvante – Anya Forger, SPY x FAMILY

Melhor dublador (inglês) – Zack Aguilar, David Martinez, Cyberpunk: Edgerunners

Melhor Artista de Voz (Japonês) – Yuki Kaji, Eren Jaeger, Attack on Titan Final Season Part 2

Melhor Artista de Voz (Árabe) – Amal Hawija, Jon Frakes, Hunter x Hunter

Melhor Artista de Voz (castelhano) – Jaime Pérez de Sevilla, Yuta Okutsu, Jujutsu Kaisen 0

Melhor Performance de um Artista Vocal Masculino (Francês) – Brigitte Lecordaire, Bougie, Order of Kings

Melhor Performance Vocal (Alemão) – Nicolas Artago, Yuta Okutsu, Jujutsu Kaisen 0

Melhor Performance de um Artista de Voz (Italiano) – Elisa Giorgio, Maki Zenin, JUJUTSU KAISEN (Core 1)

Melhor Performance de Locutor (Português) – Nina Carvalho, Anja Forgier, Spy x Family

Melhor Performance de um Artista de Voz (espanhol) – Alejandro Orozco, Giotaro, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

O personagem deve ser protegido a todo custo – Anya Forger, SPY x FAMILY