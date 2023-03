Wilma Goech Vianello, agora apenas a verdade sobre a traição: “Uma noite eu disse a ele que …”

Wilma Goech fala sobre seu relacionamento com Eduardo Vianello. Apresentada por Barbara D’Urso, a cantora quis esclarecer a sua versão dos factos que embora. Muito longe do apresentado por seu ex-companheiro.

As diferentes versões geraram alguma controvérsia, então os espectadores se perguntam o que aconteceu entre eles e se perguntam quem está realmente dizendo a verdade. É por isso que o episódio da Quinta Tarde em que ela foi a protagonista foi tão falado e continua gerando discussões.

Wilma Goish conta sua versão dos acontecimentos

Wilma Goech e Eduardo Vianello se casaram em 1967, três anos após o nascimento da filha o maior Susana Morreu tragicamente por causa de um Câncer em 7 de abril de 2020. O casal já era feliz e se relacionava há anos e em 1971 criou a dupla tra “Vianella” que se tornou um sucesso incrível.

Como aconteceu com muitos casais, ao longo dos anos Eduardo e Wilma passaram por uma crise que os levou à separação, o ano era 1978. O casamento deles foi polêmico e falado por muitos anos. consumir contra a ex-mulher.

Agora, Vianello literalmente desonrou os italianos ao contar sua versão dos fatos que não batem com a de Wilma, e a web enlouqueceu: Qual dos dois está falando a verdade?

Wilma Goish, a cantora, conta como foi

Wilma e Eduardo Eles se conheceram na Suíça, e ele começou a flertar com ela, mas depois de um tempo eles perderam o contato e se encontraram novamente anos depois. Em Cantagiro de 1966, os dois formalizam repentinamente sua história de amor que os leva ao casamento, que posteriormente é desfeito.

A cantora nunca escondeu que sofreu muito com a separação, mas ao longo dos anos sempre repetiu que se comportou impecavelmente com o ex-marido, o que recentemente repetiu em voz alta.

Agora, depois de algum tempo, os motivos da separação voltaram a ser esclarecidos. Durante o último episódio de tarde 5 De fato, a cantora contou como foi, mas suas palavras contrastam fortemente com as de Vianello. Percebendo que as duas versões não são idênticas, Wilma deixa claro em voz alta.

“Estou muito chateada com essa situação, antes de tudo porque ele conta como quer”, ela começou, e depois continuou. Naquela noite no salão, como eu estava me sentindo indignado, Eu disse a ele que tinha outro homemmas apenas porque me deu a ideia: A verdade não era essa“.



Então ele acrescentou: “Afinal, ele tem traiçõesAo que eu já o havia perdoado, ele me disse que iríamos ao advogado e começaria a história da separação. Mas nessa época já estava com parceiro atual“.