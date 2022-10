Libra, esteja mais disponível em família: seu horóscopo para hoje, sábado, 1º de outubro

Torre do Barba Negra hoje, sábado, 1 de outubro

Áries. 21/3 – 20/4

Com Vênus em oposição a Júpiter em seu signo, deixe suas dúvidas de lado e nem pense nisso. Esclareça os mal-entendidos que podem surgir com o parceiro. Nos relacionamentos românticos, seria melhor tentar controlar o estresse e o mau humor.

boi. 21/4 – 20/5

Se você se sentir cansado e entediado depois de um dia duro no trabalho, mantenha-se ocupado. Ligue para um amigo ou aceite um convite de bravura. Faça amizade com novas pessoas, com quem você pode compartilhar seus interesses e hobbies.

gêmeos. 21/5 – 21/6

A lua anti-Marte infelizmente causa algum desconforto. Um dia bastante perturbador espera por você. Não seja muito precipitado. Você terá algumas coisas para esclarecer, mas não se deixe enganar e não discuta nada.

Câncer. 22/6 – 22/7

Tente criar uma atmosfera de maior conluio e cooperação com colegas ou associados. E acima de tudo, você não vê sombras onde não há sombra! Você não será capaz de controlar o turbilhão de emoções que sente quando conhece aquela pessoa…

Leão. 23/7 – 23/8

Graças a Vênus em sextil, você tem uma incrível capacidade criativa. Aproveite ao máximo, e você colherá uma vantagem recompensadora no negócio. Somente experimentando maior harmonia com seu ente querido você poderá demonstrar todo o seu amor.

Bakr. 24/8 – 22/9

Com a lua malévola de hoje, você não hesitará em concordar ou não com um programa familiar que não o convence. Não será fácil na profissão conciliar as necessidades dos outros com as suas. Seja mais cooperativo.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

Na família, assumindo uma atitude conciliadora, você descobrirá que facilita a compreensão e a tolerância mútuas. Vênus é o oposto de Júpiter: é necessária uma atitude mais compreensiva com aqueles ao seu redor.

O escorpião. 23/10 – 22/11

Mesmo que Saturno seja seu inimigo, não o abandone agora: todos os esforços gastos em grandes projetos serão anulados. Após a fase de ansiedade que causou brigas e separação, as coisas vão seguir outros rumos.

Sagitário. 23/11 – 21/12

Com os aspectos que desenham a Lua no signo, siga os programas já estabelecidos e não se deixe distrair por propostas que possam ser contraproducentes. Você pode colocar suas ideias em ação e avançar ativamente com visões de longo alcance.

Capricórnio. 22/12 – 20/1

Plutão passando pelo seu céu promete uma forte liderança criativa e a possibilidade de aproveitar boas oportunidades que surgirão em seu caminho. Júpiter, Lei, Contra: Não se envolva em questões legais e evite assinar contratos pouco claros.

Aquário. 21/1 – 19/2

A lua de hoje em um hexagrama para Saturno sugere que você espere pela ocasião mais adequada para dizer e fazer as coisas certas na hora certa. Você poderá mostrar suas qualidades e será atendido, sem impedimentos, pelo reconhecimento de seus méritos.

peixe. 20/2 – 20/3

Se você está se sentindo um pouco deprimido, culpe a lua quadrada por remar Netuno contra você. Mas não desanime, pelo contrário, faça aflorar potencial e talento. A lua é negativa, mas você saberá dar o passo mais adequado para resolver negócios valiosos e competitivos

