Jogo ao vivo Inter Roma: Preveja o resultado da Série A, canal de TV, como assistir online, notícias, probabilidades

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, aguardado após a derrota fora de casa para a Udinese, precisa de um resultado de recuperação para evitar uma vaga nas próximas semanas, quando seu time enfrentar a Roma em San Siro no sábado. Por outro lado, os Giallorossi começaram bem a atual temporada, mas também saíram da derrota em casa para a Atalanta.

José Mourinho não ficará no banco de suplentes no San Siro contra a sua antiga equipa porque foi suspenso por um jogo depois de ter sido expulso no último jogo. Este já parece um jogo fundamental para o time da casa evitar uma grande crise, já que há um jogo crucial contra o Barcelona que pode definir a atual campanha da Liga dos Campeões. Você pode obter os dois jogos no Paramount +. Enquanto isso, aqui está o que você precisa saber:

Exibição de informações

Encontro: Sábado 1 de outubro | Tempo: 12h horário do leste

Local: San Siro – Milão

TV e transmissão ao vivo: topo +

Coincidência: Inter +107, Pesca +245; Roma +260 (via Caesars Sportsbook)

Notícias da equipe

Inter de Milão: Inzaghi terá que enfrentar uma partida tão importante sem dois campeões. Marcelo Brozovic está suspenso, mas também está lesionado e ficará afastado por pelo menos três semanas. Romelu Lukaku ainda não se recuperou de sua lesão e perderá a partida por mais uma semana. Espera-se que o ex-capitão da Roma Edin Dzeko jogue ao lado de Lautaro Martínez na frente.

Croma: Além de Rick Karsdorp (saiu por um mês) e Jenny Wijnaldum (saiu indefinidamente), não há grandes problemas para a equipe de Mourinho. O técnico português ainda pode contar com Stephan El Shaarawy e Nicolas Zalowski, que podem atuar como laterais. Paulo Dybala não jogou pela seleção durante o intervalo, mas deve enfrentar os Nerazzurri no sábado.

Quer mais cobertura do jogo global? Ouça abaixo e acompanhe ¡Qué Golazo! Podcast da CBS Soccer diariamente, enquanto levamos você além do campo e ao redor do mundo para comentários, visualizações, resumos e muito mais.

predição

A Inter precisa de uma vitória para mudar de rumo nas últimas semanas, mas não será um jogo fácil contra a Roma no San Siro. Escolher: Inter 2, Roma 1.