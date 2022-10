Marco Bellavia saindo do GfVip, ex-apresentador do ‘Bim Bum Bam’ está saindo de casa- Corriere.it

O apresentador, que não gostou dos outros competidores, falou sobre seus problemas de depressão

Isolado de outros concorrentes e acabando na televisão, ele decide se eliminar: Marco Bellavia deixando a casa do ‘Big Brother Vibe’ Depois das dificuldades que enfrentei nos primeiros dias. O ex-apresentador do “Bim Boom Bam”, 57, disse sobre sofre de depressãomostrando fragilidade e crises de choro, explicando que queria chamar a atenção do público para um problema importante, comum a muitas pessoas, mas não encontrou simpatia das outras “figuras importantes” da competição que o acusavam de mentiroso.