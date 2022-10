Você sabe quem é Bonnie Tyler? Idade, Trabalho, Biografia, Cônjuge, Filhos, Vida Privada e Eclipse Total do Coração

Gaynor Hopkins ( Neith E a País de Gales E a 8 de junho 1951 ) conhecido como Primeiro nome de arte Bonnie Tyler é um Cantor galês E a Compositor uma mulher O negócio E a Energético Bom amante. Ele tem uma voz muito distinta, como rouca ou áspera.

Tyler começou como cantor local em Swansea, mais conhecido por lançar seu álbum de 1977 The World Starts Tonight e os singles “Lost in France” e “More Than a Lover”. Sua música “It’s Heartache” foi um sucesso nos dois lados do Atlântico, alcançando o número um em vários países europeus e quebrando as paradas americanas. Em 1979 ele ganhou o 10º World Folk Song Festival com sua música “Sitting on the Ocean’s Edge”. Sua carreira atingiu o auge na década de 1980 com sua colaboração com Jim Steinman, onde rodou vários filmes de sucesso como “Total Eclipse of the Heart”, “Hold Out for a Hero”, “If You Were a Woman (And I Was a Cara)”, “Lá vem ela” e “Seu amor é um negócio sujo (mas alguém tem que fazer isso).

Na década de 1990, ele alcançou sucesso adicional na Europa continental com singles como “Bitterblue” e “Fools Lullaby”, com o produtor alemão Dieter Bohlen ( originador pela famosa dupla Modern Talking). Tyler continuou a ter sucesso no Reino Unido e nos Estados Unidos.

De volta aos holofotes no final de 2003 na França, Tyler lançou “Si demain… (Turn Around)” com Kareen Antonn, que foi número um na França por dez semanas. Nos últimos anos, ele apareceu em vários programas de televisão britânicos. Por exemplo, ele fez uma ótima aparição na série britânica Hollyoaks. Ele então excursionou com Robin Gibb em 2010 e com Status Quo em 2012.

O seu último álbum, Rocks and Honey, teve algum sucesso na Europa, com o single “Believe in Me” a representar o Reino Unido no Eurovision Song Contest, ficando em 19º lugar com 23 pontos. Tyler mais tarde ganhou o ESC Radio Award de Melhor Canção e Melhor Artista Feminino, tornando-a a primeira atriz britânica a receber dois prêmios. Seus últimos singles “This is Gonna Hurt” e “Love is the Knife” foram lançados em agosto e setembro de 2013, respectivamente, e em 2013 ele excursionou pela África do Sul.

Tyler colaborou com muitos cantores, incluindo Cher, Meat Loaf, Mike Oldfield, Frankie Miller, Vince Gill e Andrea Bocelli e lançou mais de 30 singles desde 1983.

Com uma carreira de quase quatro décadas, ela ganhou três Goldene Europa Awards, um Echo Award e foi indicada a três British Awards e três Grammy Awards. Sua voz distinta e rouca, resultado de uma cirurgia para remover nódulos vocais, atraiu comparações com artistas como Rod Stewart e Kim Karnes, e ela ficou conhecida como a “primeira dama do rock”.

Vida privada