As 25 instalações do Jardim da Fundação de Serralves regressam para a segunda edição com “Serralves Em Luz”

No Porto, Portugal, há um evento que ganha vida quando o sol se põe. Ou melhor, adquire pleno significado no escuro.

ele é chamado Serralves M. Luz É um roteiro expositivo composto por 25 instalações de luz. Não tire conclusões precipitadas muito rapidamente.

A experiência sensorial é um belo exemplo de sustentabilidade artística, graças à utilização de técnicas de baixo consumo e à utilização de materiais naturais fornecidos pelo jardim da Fundação.

Serralves M. Luz É um itinerário de 3 km que passa por paisagens evocativas Fundação Serralves.

Fundação Serralves

Situada na cidade do Porto, a Fundação preserva um valioso património histórico e cultural, incluindo um museu projetado pelo arquiteto Álvaro Sizavencedor do Prêmio Pritzker em 1992 Casa de SerralvesÉ um exemplo único de arquitetura Art Déco, e o parque foi projetado pelo arquiteto francês Jacques Greber e ganhou o “Prêmio Henry Ford de Conservação Ambiental” em 1997. Em 2012, foi criado o complexo patrimonial da cidade. Serralves Está classificado como “Monumento Nacional”

Serralves M. Luz

O sucesso gerado pela primeira edição faz com que também este ano seja proposto o espectáculo de luzes mais espectacular em Portugal e, segundo a revista inglesa The Time, também na Europa de 22 de Junho a 31 de Outubro de 2022.

Serralves M. Luz e desenhos de luz de Nuno Maya

O projeto específico do local melhora mais de 18 hectares de espaços verdes na cidade Fundação Serralves Envolve visualizações em 360 graus.

Projetos leves Não não maya Tornam a visita ativa num cenário de luzes e espaços em constante mudança, visando despertar diferentes emoções e sensações visuais no espectador.

Da oficina infantil, idealizada pelo diretor criativo da exposição e implementada em colaboração com o Serviço de Educação Ambiental de Serralves, foi também criada uma exposição de videomapping na fachada da Casa do Cinema Manuel de Oliveira, assinada por alunos do 2.º ano do Escola Básica da Padaria Escola do Porto.

O design de iluminação foi criado por Nuno Maya, Jogue Lola através do Facebook de Serralves

Não não maya É um artista português altamente contemporâneo que tem exposto as suas obras nas principais instituições culturais de Portugal, Itália e Espanha.

Suas instalações de luz podem ser apreciadas ao ar livre Fundação Serralves.

A direção de arte completa inclui Nuno Maya. Grupo OLAB, Serviço de Educação Ambiental, Sophie Guyot, Tamar Frank, Telen Sibić.