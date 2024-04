Lizzo deixa claro: ‘Não vou desistir da música’ – Música

Lizzo tem outras ideias: ele não vai se aposentar da indústria musical. A cantora vencedora do Grammy, que tem sido a heroína da onda de raiva contra a vergonha do corpo nos últimos dias, deixou claro que não tem intenção de sair dos holofotes.





Na semana passada, Lizzo comentou sua suposta homenagem a cenas em que declarou estar cansada de ser insultada por sua aparência física com a frase “Eu paro”. Ele então explicou: “Quando eu disse que iria parar, quis dizer que não me importo mais com a energia negativa que me afeta”.





A estrela pop, cujo nome verdadeiro é Melissa Vivian Jefferson, construiu parte de sua reputação fazendo campanha pela “positividade corporal”, o que significa que qualquer tamanho, mesmo o muito grande, tem direito à cidadania. No entanto, ela foi recentemente acusada, até mesmo em tribunal, de vergonha corporal por parte de dançarinos de sua trupe de dança. A explosão do rapper aconteceu em 30 de março, poucos dias antes de um show em Nova York na frente do presidente Joe Biden e dos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton.





A premiada cantora americana escreveu: “Não me inscrevi nessa besteira, estou cansado de aturar todo mundo e arrastá-los para minha vida e para a internet. ajudar o mundo a ser um lugar melhor do que eu encontrei.”





No ano passado, Lizzo baniu sua conta X e ameaçou abandonar a música após uma torrente de comentários sobre sua aparência física e também sobre o fato de evitar perder peso porque não seria “bom para sua marca”.



Reprodução © Direitos Autorais ANSA