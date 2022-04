“Você não entendeu nada, deveria se envergonhar. Peça desculpas a Ilona.

Isola 2022, Vladimir Luxoria está bravo com Rodriguez: “Você não entendeu nada, deveria ter vergonha. Peça desculpas a Ilona.. A fome começa em Honduras, e é preciso muito pouco para que os párias atirem. durante o Transmissão ao vivo do sexto episódio Colunista atacou pai e filho em defesa de Ilona Staller.

Batalha muito difícil durante Transmissão ao vivo do sexto episódio É a famosa ilha entre Gustavo, Jeremias Rodriguez e Vladimir Luxoria. Depois de mostrar o clipe em que a família de Rodriguez ataca Ilona, ​​o colunista entra com a perna esticada repreendendo os parentes de Belen Rodriguez.

Em particular, no clipe, Gustavo, pai de Belen, é ouvido dizendo a Ilona que não quer mais alimentá-la porque não tem utilidade para o grupo. Uma frase que enfurece Valdemir Luxoria: «Gustavo, se você pensa que quem faz alguma coisa ou pesca só tem direito a comer, então você não entende nada do espírito da ilha. Eles não entenderam nada do espírito do grupo.”

Então ele se vira para Jeremias: «Você deveria se desculpar com Ilona, ​​você deveria ter vergonha de tratar uma pessoa assim! Você coloca seu filho no meio.” Mas Jeremias nega tudo: «Os problemas com Ilona começaram depois da nomeação, Ilona insultou-me e não fizeste este papel, não falei do filho dela, nem o conheço. Não gosto que não mostrem que ele me insultou. Gostaria que Ilona contasse a verdade.”

Ilona: “Fiquei chateada, eles não sabem, mas não me jogo na frente da câmera como eles fazem. Roger e eu pescamos e trouxemos cactos, mas ele não se importou. Eu não vou em rochas perigosas”

