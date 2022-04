Ladies’ Paradise 6 28 de abril de 2022: Episódio

Prévia de Ladies’ Paradise 6 28 de abril de 2022

Paraíso das Mulheres 6 Em 28 de abril de 2022 Esperando Por Você No Rai 1 às 15:55, exceto por mudanças na programação pela rede. Alternativamente, você também pode acompanhar o episódio Ray Play Transmissão ao vivo ou sob demanda.

Abaixo você encontrará um arquivo de progresso Paraíso das Mulheres 6 Em 28 de abril de 2022!

Ladies’ Paradise 6 Episódio 159 Trama

Marco É di Sant Erasmo, mas ele nunca gostou de suposições. Adelaide Ela foi tão dura com ele quando terminou com ele jóia. Para a condessa, de fato, seu comportamento era inadequado. Ele quebrou sua palavra. Mas, na verdade, o jornalista nunca tratou oficialmente com Zinata. Pelo contrário, ele agora se sente pronto para o grande passo… com outra namorada. Está localizado ao redor Stefania. De Sant Erasmo entrega seu anel de noivado a Colombo. A menina ama muito o jovem e aprecia esse gesto. No entanto, ela é forçada a tirá-lo para moroa mãe dele.

Ludovica coração triste Marcelo Deixe-o permanentemente. Torrebruna Pense em uma maneira de fazê-la feliz. Ele oferece a ela uma viagem à Grécia, que pode ser a maneira perfeita de se distrair das dores do amor.

AdelaideFalando em problemas emocionais, ele não podia mais enterrar a cabeça na areia. É hora de aceitar a realidade. Humberto Ele está realmente apaixonado vegano. Não é uma farsa, tanto que o capitão está disposto a deixar Villa Guarnieri para preservar sua relação com o designer.

menor Irene Ela é uma garotinha fofa que tem uma surpresa guardada. Ele anunciou, inesperadamente, que queria morar em Milão. para Salvatore e Ana É uma alegria imensa: o presente de casamento mais bem-vindo que se poderia pedir a uma criança. Além disso Inês Brilha com essa modernidade.

Dante e Beatriz estão se aproximando. Vittorio Comprometido: Nesta reconciliação está sua mão.