O salário médio na Itália é de € 21.462,62 por ano

Qual é o salário médio na Itália? Em primeiro lugar, deve-se dizer que os italianos que trabalham ganham menos do que a maioria dos outros cidadãos europeus. Este é o primeiro número que se destaca da análise dos números fornecidos pelo Eurostat sobre Salário líquido médio na Itália e outros países europeus. Se examinarmos o caso típico de um funcionário sem filhos, isso chega a € 21.462,62 após impostos e contribuições. São 1.533 euros por mês com 14 pagamentos mensais.

Salário médio na Itália em 2020

Os dados que mencionamos foram atualizados até 2020, ano da epidemia. Assim, verifica-se um decréscimo de cerca de 90 euros face a 2019, o que se deve claramente à crise económica relacionada com o Covid. A média europeia foi no mesmo ano em vez de 24.004,90 euros. Lacuna Ele se expandiu ao longo do tempo. Basta dizer que em 2013, primeiro ano para o qual estão disponíveis dados médios europeus, o spread foi de € 550, bem abaixo da taxa atual de 2.542.

Salário médio na Europa

Os mais ricos são cidadãos de três países que nem fazem parte da União Europeia, ou seja, suíçono valor de € 67.658,78 por ano, ou mais de três vezes o da Itália, islandeses e noruegueses, que ganham mais de 40 mil euros líquidos, como luxemburgueses e americanos. Obviamente, deve-se ter em mente que nos EUA e na Suíça muitas vezes há despesas adicionais, como as de Sistema de saúde privadomas a diferença ainda é enorme.

Quanto os alemães ganham por ano?

salário líquido médio alemães Em vez disso, era 31.830,70 anualmente em 2020 e, em contraste, em nosso país, não diminuiu em relação a 2019. Mas se a comparação for com 2000, mostra Como cresceu até 12.300 euros, enquanto na Itália aumentou no mesmo período apenas 6170.

O salário médio italiano em comparação com outros países

Em contraste, o salário líquido médio na França para o mesmo ano foi de 27.767,99 euros Na Espanha foi um pouco menor do que na Itália, a partir de 21241,30. Os mais pobres, pelo menos entre os povos da União Europeia, são búlgaros, que ascendeu a apenas 6.385,89 euros em 2020. Menos de 10 mil eram romenos, letões, húngaros e croatas. Neste caso embora Os progressos realizados nos últimos dez anos foram mais abrangentes. Basta dizer que em 2008 o salário líquido na Bulgária era de apenas 2.605,88 euros, o que significa que em 12 anos mais que dobrou.

Quanto diminuiu o salário médio dos gregos?

Ao contrário do que aconteceu em Grécia, que é o caso mais negativo neste contexto. Do nível de 18.567,36 em 2010, que é ligeiramente inferior aos homólogos italianos e europeus, o salário médio dos trabalhadores gregos caiu para 15.762,85 em 2020. Aqui simplesmente não houve crescimento lento, como na Itália, ou em Portugal e Espanha, devido à crise do euro. E depois à epidemia, mas realmente um cortes salariais Na sequência das manobras de austeridade levadas a cabo pelo governo do país “por sugestão” da troika.

Salário médio na Itália por categoria

Naturalmente, esses números, sendo médias, mascaram as disparidades que podem ser muito grandes no caso da Itália, pelo menos. Está entre os grupos mais relevantes entre as faixas etárias e entre homens e mulheres. É o INPS que nos diz como o salário médio dos italianos mudou com base nesses fatores.

Assim, o valor dado especificamente é a receita total para 2019 Antes de impostos e contribuições, homens entre 55 e 59 anos aparecem como os mais ricos. Neste caso, foram atingidos €31.923. Nesse caso, a conta também inclui os autônomos, que, em média, se declaram menos empregados. Os rendimentos baixam para pouco mais de 30.000 entre os 60-64 anos e para 22.514 no caso das pessoas com mais de 65 anos, quase sempre homens, entre os quais os trabalhadores por conta própria permanecem habitualmente na actividade.

Salário médio na Itália por idade

Os jovens ganham muito menos do que os 50 anos, sendo que o rendimento total dos jovens é de 11.456 euros para os homens e 8.063 para as mulheres entre os 20 e os 24 anos. Entre esses, certamente há muitos estágios, estágios, trabalhos temporários de poucas horas ou sazonais. Eles sobem respectivamente para 16.968 e 13.414 no caso de pessoas de 25 a 29 anos, e 21.159 e 15.981 no caso de pessoas de 30 a 34 anos. eu notei como A diferença de gênero está aumentando, que neste caso ultrapassa os 5 mil euros e sobe para 7.400 na categoria “mais ricos”, faixa etária 55-59 anos. Além de haver discriminação real, o maior percentual de trabalhadores é contabilizado nessa diferença tempo parcial Entre as mulheres, bem como uma presença mais forte de mulheres em alguns setores com salários estruturalmente mais baixos.

Cálculo do salário líquido médio por categoria

Mas também é interessante saber em quais categorias os salários são Cresceu mais ao longo dos anos Eles sobreviveram à nevasca da epidemia de Covid no último ano e meio. Se tomarmos o ano de 2015 como referência, fica claro que, dados os setores em que há muitos empregados (neste caso, os autônomos não são contabilizados), Setor de finanças e seguros Aqueles que mais conseguiram aumentar sua receita no período entre aquele ano e o primeiro trimestre de 2021, O mais recente para o qual temos números. O aumento foi de 7,5%. O mais relevante é o setor de extração e extração mineral, onde o aumento foi de 12,1%, e atividades artísticas, esportivas e de lazer, mas são áreas do mercado com poucos funcionários efetivos.

O aumento do salário do sistema de seguro de saúde

Os salários médios dos trabalhadores também aumentaram ligeiramente nestes cinco anos ou mais saúde e educação. Por outro lado, a maioria atua no setor público, que tem seguido dinâmicas diferentes das do mercado. A dinâmica salarial em outras áreas, como as Fonte de energiaonde se registou um aumento de apenas 0,6% desde 2015, enquanto a esse respeito Transporte e armazenamento O crescimento foi de 1,7% e nas atividades imobiliárias de 2%. O salário médio dos enfermeiros na Itália é de € 35.431 por ano.

Salário médio no setor público na Itália

Entre os outros fatores que fazem a diferença na determinação do salário médio, além do setor, idade e sexo, é claro que também existe o tipo de contrato. Por exemplo, o setor público gera salários e rendimentos muito mais altos. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o número total de funcionários do Estado chega a 33.500 anualmente, enquanto o número total de trabalhadores do setor privado chega a 23 mil, o que é muito menos.. E no meio estão os subordinados, como co.co.co, que chega a 28.700, mas é relativamente pouco, menos de um milhão, comparado a cerca de 3,5 milhões de trabalhadores no setor público e mais de 15 milhões no setor privado. Afinal, com pouco mais de 7.000 euros por ano, estão os trabalhadores agrícolas e os trabalhadores domésticos, entre os quais, aliás, tanto o trabalho sazonal como o ilegal têm o seu peso.

O salário médio na Itália sem um salário mínimo

Um detalhe muito importante para entender completamente os dados está relacionado ao salário mínimo por hora, ou seja, o salário abaixo do qual o salário é ilegal. Existe, é verdade, em todos os países europeus, mas com uma distinção básica. Em muitos, de fato, muito, salário mínimo mundial, Isso é estipulado por lei para todos os trabalhadores. Em outros casos, é setorial, ou seja, vale apenas para os “abrangidos” pelo contrato de trabalho. A Itália faz parte deste segundo grupo de países devido à Não havia lei que determinasse um salário mínimo universal. Esta pode ser uma das razões pelas quais os salários médios italianos são mais baixos do que em outros países: na Itália, uma grande parte dos trabalhadores não está coberta por um contrato de trabalho e, portanto, pode receber menos.

Os dados referem-se a 2019-2021

Fonte: Istat, Inps, Eurostat