Mara Venere chora no Dominica Inn, palavras comoventes do CEO Sergio nos bastidores

O que está chegando ao fim foi uma semana particularmente intensa para Rai, marcada por uma série de eventos diferentes, mas igualmente importantes. A semana que se abriu com o episódio final da temporada 2022-23 de “Dominica Inn”, que começou em memória de Pier Francesco Forleo, diretor de direitos esportivos, falecido repentinamente na sexta-feira, 9 de junho, e a quem Mara Venier, em prévia, saudou com muito carinho, contida como ela era por ele, companheira de vida de sua filha Elisabetta por mais de dezoito anos. Mara, no ar apesar de seu terrível luto, afirmou, conforme confirmado pelo CEO, Roberto Sergio, convidado nos bastidores, “a grande dedicação ao programa, um compromisso imperdível de compilação de luz e bom entretenimento, que continuará, com ela, também na próxima temporada de televisão” .

Pier Francesco Forleo deixa um legado profissional muito importante, e Ray já teve a oportunidade de cobrá-lo com a conclusão das negociações com a FIFA, conduzidas em conjunto com a EBU, órgão que arrecada a televisão pública europeia, que garantirá a transmissão aberta transmissões da Itália na Copa do Mundo da FIFA Futebol feminino, previsto para acontecer entre julho e agosto na Austrália e Nova Zelândia: O Serviço Público transmitirá todas as partidas da Azzurre de Melina Bertolini, mais a partida de abertura do evento, às 2h. Semifinais e finais 24 horas por dia, num total de quinze partidas. Além da Copa do Mundo Feminina da FIFA, e novamente na quarta-feira, dia 14, Al Rai também anunciou a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Mundial da Fiba, marcado para o final de agosto na Indonésia, Japão e Filipinas, e na Europa Campeonato de basquete feminino. Atualmente, ele está detido em Israel e na Eslovênia. A semana encerrada também foi a morte de Silvio Berlusconi, que, antes de se tornar um líder político e assumir o papel institucional de primeiro-ministro, deu impulso, com seu compromisso empresarial, à cena televisiva italiana. Por ocasião de sua morte, a alta administração de Rai, unida à dor da família, quis enfatizar: “Embora em nome da concorrência – anunciaram – o colossal compromisso de Silvio Berlusconi com o empreendedorismo tornou Rai mais preocupado com a qualidade e a audiência televisiva. ” Rai dedicou muitas horas de transmissões ao vivo, especiais e insights sobre a morte de Berlusconi, todas premiadas com índices de audiência, comemorados, por ocasião do funeral de estado, na quarta-feira, 14, no Duomo de Milão e transmitidos ao vivo pela Rai 1, editada por Tg1 – com imagens disponibilizadas a todas as outras emissoras, conforme estipulado no contrato de serviço – o número de espectadores atingiu 2 milhões 86 mil telespectadores, um aumento de 13,8%.

Foi também uma semana repleta de prémios para as produções da Rai, a começar pelas Fitas de Prata 2023, que foram atribuídas, em particular, a “Esterno Notte” de Marco Bellocchio, a melhor série de 2023 com Margherita Buy e Fabrizio Gifuni como os melhores destaques atores e “Mare fuori”, e a série “Mare Fuori” para este ano, além de outros quatro prêmios: Circeo, Docuserie; Philomena Martorano, Melhor Filme para TV; Just for Passion – fotógrafa Letizia Battaglia, Prêmio Especial; All for My Filho, Fita Legítima – Série.

Um triunfo, como enfatiza Maria Pia Amirati, diretora da Rai Fiction: “Nastri d’Argento – como ela disse – confirma nosso compromisso de buscar a qualidade com histórias capazes de analisar questões e problemas objetivos e, ao mesmo tempo, atentar para os acontecimentos gerais que marcaram a história do nosso país”. Depois vieram mais dois Certificados de Excelência do Banff World Media Festival, que na categoria de Documentário Esportivo do Rockie Awards 2023 venceu o docufilm “Azzurro Shocking, come le donne si sono loro il calcio”, criado pelo Departamento de Comunicação por ocasião do Campeonato Europeu de Futebol Feminino.No ano passado, e através do “Italian Podcast Awards”, o evento anual que premia os melhores podcasts produzidos na Itália. O primeiro prémio na categoria Documentário foi atribuído a “Io Ero il Milanese”, um podcast em 14 episódios, escrito e narrado por Mauro Bescio, sobre a verdadeira história de Lorenzo S. Para a categoria “Verde”, dedicada a podcasts com questões ambientais, Triumph “In Antarctica”, um podcast “diário” criado pela jornalista científica Andrea Bettini do canal RaiNews24 em colaboração com Augusto Piccioni e trilha sonora da equipe de áudio RaiPlay. Na categoria “Audio Design”, ficou em primeiro lugar o podcast “Antana” de histórias verdadeiras e verossímeis, contadas a partir de sons preservados em um lugar fictício, o Dendrosonic Archives em Gênova, idealizado e editado por Francesca Berardi para RaiPlay Sound e escrito com Alessandro Bernard, Agnes Cornelio e Massimo Caruzzi, Sara Puma e Marco Stefanelli.

Na sétima sessão, ocorreu a reunião do Conselho de Administração que examinou e aprovou, por unanimidade dos presentes, as diretrizes do plano de negócios, que foram esclarecidas pelo Diretor Presidente Roberto Sergio e que visam a otimização de custos e recursos. Além disso, Alessandra Ferraro foi nomeada Diretora da Isoradio e Angela Mariella, que vai liderar o departamento de Relações Corporativas. Com relação às conclusões do Conselho Fiscal para o ano fiscal de 2021 e às decisões da Agcom sobre a última edição do Festival de San Remo, a alta administração tomou nota das avaliações que foram enviadas e continuará fazendo as avaliações apropriadas.

Por fim, a semana terminará em nome da música “culta” e “popular”. Abrindo as comemorações do centenário do festival de ópera, o Rai Cultura Live proporá mundialmente “Arena di Verona – 100 anos em uma noite”, com Aida de Verdi, no Rai1 em 16 de junho a partir das 20h35 e o sinal internacional será distribuído pela EBU em todo o mundo. O programa Arena di Verona, dirigido por Fabrizio Guttuso Alaimo, será transmitido ao vivo na Radio3, na Rai1 HD 501 e na RaiPlay, onde poderá ser assistido por 7 dias após a estreia. Mais de quatro horas de transmissão, com tradução, para levar a obra-prima de Verdi aos lares italianos do mais emocionante dos teatros, fazendo desta obra o seu símbolo. Finalmente, no próximo fim de semana serão as primeiras seis datas com “Tim Summer Hits”, seis episódios com o musical de verão. A Piazza del Popolo, em Roma, ainda receberá as três primeiras noites do show no sábado 17, domingo 18 e segunda-feira 19 de junho, que verá 70 artistas no palco e proporá, em horário nobre na Rai 1, a partir de 25 de junho