Isola dei Famosi, boletins das semifinais: Luxuria Stakanov (Resultado 9), Scuccia e fantasmas (Resultado 4)

Vladimir Luxuria, o único que ainda acredita: Vote 9 O nono e penúltimo episódio de This Miserable Celebrity Island. Até agora, não tivemos oportunidade de falar sobre a verdadeira rainha dos cocos. Escondido no estúdio, Vladimir Luxuria, em meio à indiferença e brigas gerais, nunca deixou de acreditar nela e ainda nas semifinais nunca perdeu uma oportunidade de distribuir pérolas de sabedoria e múltiplas desgraças. Seu papel é o de colunista, então não devemos nos surpreender que ele o desempenhe com paixão e proeza cirúrgica. Em vez disso, dada a tendência, parece uma zebra com bolinhas. Intervém sempre com muita delicadeza para comentar o triste funcionamento dos náufragos, não os deixando passar por um. Ele garante a Mazzoli como a amizade repentina que ostenta com Lo Cícero e o até então odiado Prestes cheira a estratégia. E ele está certo. Com Helena, ela se irrita por ousar mencionar o passado de freira de Cristina Scoccia apenas para se voltar contra ela. Finalmente, quando o modelo Made in Brazil foi finalmente eliminado, ele recusou, dizendo: “Volte para o seu Carlo, se você se lembra quem ele é.” A referência é ao (suposto) amigo de Prestes, de quem qualquer pessoa de bom senso suspeitaria. Ele ficou furioso e Luxuria o tranquilizou sarcasticamente: “Já tenho meu vestido de noiva pronto, não se preocupe.” Cleaver também é adepta da ex-ursulina, que continua relutante em revelar a identidade do humano com quem ela afirma estar tendo um caso. Será um homem? mulher? Triceratops líquido? talvez. E que chato. Enquanto o triângulo Papi-Blasi-Alvin-Bermuda está muito ocupado ocupando um ao outro, apenas Vladimir está trabalhando para destacar a dinâmica e os obstáculos da ilha. Talvez não valha a pena, mas aplausos para os workaholics.

Mazzoli acredita em The Truman Show (e se envolve com Coroinha): Vote 5 Sempre promovemos de uma forma ou de outra, mas o show do Marco Mazzoli é chato. Felizmente, falta agora um fim de semana para a final que, muito provavelmente, coroará o vencedor. O reality show escraviza o náufrago e a câmera não se move sem um belo close dele ou de seus capangas do zoológico Paolo Noyes e Fabio Alesi. Um episódio que foi divertido no começo, mas agora é chato pra caramba. É pura dominação (sub)cultural: o trio assume o lugar da própria Ilary Blasey, a quem agradece porque, como sempre, não lhe apetece. Eles até a submeteram a um tiroteio de perguntas vulgares, incluindo: “Você pode dizer as horas sem abrir o cofre?” Mas ainda é L’Isola dei Famosi, não um maxi-direto do zoológico. Além disso, o arrojado Mazzoli demonstra ter excelentes habilidades como “paraguru”. Por exemplo, depois de nove semanas como inimigo jurado de Lo Cícero e Prestes, agora, longe da final, tornou-se amigo dos dois. “De casa você só pode ver fragmentos”, diz ele sobre o ex-jogador de rúgbi, “mas na realidade ele e eu, homens de certa idade, discutimos por meio minuto no máximo desde o início do dia.” Ele então vai para o consolo habitual de Helena como sempre em lágrimas porque: “Parte meu coração ver uma mulher chorar.” Sendo alguém que afirmou não ter intenção de “colocar minha vida em um tapete hediondo”, ele deseja vencer. aqui estou. De vilão a coroinha semifinalista. Mais pura de coração que a anterior Ursulina Cristina. pecado. READ Giulia Cavaglia / "No" de Lorenzo Riccardi e a crítica na web: "Scansato un ditch"

Ilary Blasey prefere sorvete (isso é bom para você): Vote 7 Nós a vimos desmaiando com indiferença Corinne Cleary viva algumas semanas atrás. Afinal, Ilary Blasi só brilha quando está brigando com Enrico Papi e Alvin, seu personagem de Red e Toby. À medida que o navio afunda, fica muito mais frio que o iceberg do Titanic. E no Twitter eles a amam por isso mesmo. Se estivéssemos em uma série da Netflix, não haveria um grau de separação entre a ex-Letterina e o personagem de Secco, o ajudante de Zerocalcare que nunca se importa com nada. Ele só quer tomar sorvete e você quer que o episódio acabe logo. No entanto, suspeitamos que os dois frequentavam os mesmos círculos. O auge do poder nas meias-finais, um dos momentos de eliminação em que Blassie se vê obrigada a ler os pensamentos motivacionais dirigidos aos dois excluídos da atual nomeação. Helena Prestes se emocionou com as belas palavras e Ilary logo se distanciou: “Olha, um escritor escreveu para mim. Não é farinha do meu saco.” Com efeito, quando tinha de repetir a combinação, mostrava sempre a mesma entonação e o mesmo entusiasmo de uma criança de cinco anos que aprendera a ler duas horas antes e se espanta com o som da sua voz. Porém, as redes sociais adoram todo esse descaso. Quem tuita é provavelmente muito jovem para se lembrar dos tempos em que Simona Ventura esteve à frente do reality show. Felicidade da ignorância.

Cristina Scoccia queria pegar a moto (e agora está escuro): Vote 4 “O Mistério da Pessoa”, assim Vladimir Luxuria definiu a relação desgastante (para o público) que a ex-ursulina Cristina Scoccia afirma ter com uma pessoa de gênero e identidade indeterminados em Madri. Helena Priestes, definindo a afogada exposta, usou a infeliz expressão: “A freira morreu”. Isso significa que Scuccia nada mais será do que um personagem de TV especialmente criado e falsificado até o âmago. Sabemos muito bem que uma modelo made in Brazil vai dizer qualquer bobagem para fazer escândalo e desacreditar os outros, mas vamos relançar: e se dessa vez ela estiver certa? Faz nove semanas (não e nem meia) que Christina anseia por amor e sente falta desse “alguém” que ela parece ter visto apenas dois, talvez três meses atrás. Por todo esse tempo, seu nome nunca escapou dela. Nem mesmo chorando. Ele sempre se refere a ela, tendo o cuidado de dizer “ele ou ela”, como se estivesse seguindo um roteiro e com todo o respeito à espontaneidade. Talvez porque ele saiba que sua orientação sexual é a única carta que ele pode jogar para se tornar “interessante” aos olhos do público? A dúvida existe. Os semifinalistas dão novidades sonolentas sobre a novela Scotia: Christina e meu amor vão morar juntos “com outras pessoas na casa porque obviamente não tenho muito dinheiro”, explica ela. É ela quem, entre outras coisas, parece obcecada pela ordem: na sua carta de amor a “ela” espera que a casa esteja em ordem e as roupas penduradas bem. Uma paixão avassaladora, em vez disso. No entanto, Ilary Blasey traz a ela más notícias: a equipe do reality não conseguiu entrar em contato com esse “alguém”. Ou talvez sim, mas o ectoplasma não quis dizer nada à ex-ursulina. Em nove semanas, nem um pouco de escrita. Se não estivermos diante do novo Marc Caltagiron, ele é oficialmente um fantasma. Desculpe pelo mosteiro… READ Um grupo para atletas de todos os níveis

Helena Priestes, tão insuportável quanto indispensável: Vote 7.5 Ele tentou seguir os passos de seu amigo Nikita Pelizon, já outro grande vencedor no Big Brother. Então ele jogou a vítima sacrificial que o grupo interpretou mal por nove semanas cansativas. Toda essa estratégia – no Raz Digan – pensa que é a vencedora e se vê eliminada do flash da TV antes da partida final. E com 71% dos votos contra. Se Marco Mazzoli é o polo positivo desta edição, na polaridade oposta encontramos Helena Prestes com o cetro e a coroa da pura malícia indiscriminada. Sempre um palavrão para todos, incluindo seu (suposto) namorado e escravo Carlo, a modelo era o bicho-papão para todos os párias de Honduras. Mas sem isso, teríamos que ir espetá-los um a um com paus para ver se ainda estavam vivos. Ele apenas cria dinâmicas negativas e tóxicas, mas continua sendo um grande animal realista. Considerando todo o esforço até agora e o ritmo do carma, bem merecido chegar ao episódio final. Afinal, ela trabalhou mais com acessos de raiva e acessos de raiva do que a maioria dos escritores deste reality show. O público é sensível à poluição sonora, mas ingrato. Nota aos seguidores: a partir de hoje o chamado amigo Carlo volta sob o poder tirânico da modelo e, portanto, será fisicamente proibido de publicar histórias em que mostra sua graça. Pecado duplo.

Gian Maria Sainato, roteirista e zelador com paixão: VOTE 5- Trabalhando “com o cabelo”, foi em vão e ficou “só em hotéis cinco estrelas”. Hoje está satisfeito até com quem tem quatro porque “aprendeu a humildade”. Por alguma razão, os criadores do reality show especificaram em This Man, Gian Maria Sainato, um personagem simpático a todo custo. Quando ele abre a boca, Babi e Blasey caem na gargalhada. O riso ecoou ainda mais no meio da geada ártica geral. Puro sobre o rosto, é READ "Skip It All" - Libero Quotidiano