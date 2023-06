O público está louco de alegria

Uma nova temporada de uma das séries populares mais populares está prestes a retornar. Vai começar de novo na RAI 1 e esperar bastante. A torcida está louca de alegria e está tão perto. Abaixo, no próximo parágrafo, revelaremos de qual novela estamos falando e avisaremos quando ela voltar ao ar.

De volta ao ar: oitava temporada na RAI

Cada vez menos e haverá uma nova temporada. Teremos que esperar mais alguns meses. Nós estamos falando sobre Paraíso feminino que chegou a sua oitava temporada. A nova temporada será transmitida na RAI 1 a partir de 11 ou 18 de setembro. A data exata permanece incerta e certamente é uma dessas duas datas.

Espere mais alguns meses e os heróis da novela voltarão para a telinha. Os fãs estão esperando para saber o que vai acontecer com Vitorio e sua equipe. De fato, após a abertura da exposição Milano Moda, haverá algumas novidades. Também descobriremos qual é o segredo que a condessa guarda.

Os últimos episódios exibidos em maio passado deixaram todos em suspense, mas para obter respostas é preciso esperar cerca de 3 meses. Após o período de verão, a RAI vai retomar com novidades e novas temporadas. Paraíso feminino Ele está bem na lista desses.

Ainda é muito cedo para dizer o que será transmitido, mas com certeza está lá Sabonete italiano vai voltar. Com as diversas mudanças no Viale Mazzini, nem tudo está decidido ainda. Não só na programação das séries de TV italianas, mas também nos programas que sofrem muitas mudanças de gestão. Mas vamos ver algumas prévias da novela abaixo.

Tramas e antecipação do paraíso das mulheres

Como dissemos Paraíso feminino Acabou com muitos pontos de interrogação. Em cerca de 3 meses isso se resolverá e você poderá dizer o que aconteceu. As filmagens estão acontecendo desde 30 de maio A transmissão já está agendada. O segredo da Condessa deverá ser revelado quase de imediato, já num dos primeiros episódios.

O que Adelaide está escondendo? E talvez Umberto também esteja envolvido nesse mistério? Por enquanto, você só pode fazer algumas Especulações sobre o que acontecerá em setembro E quem acompanhou todos os episódios terá formado a sua própria ideia de que poderá descobrir se é verdade apenas em alguns meses.

Além de Vittorio e da Condessa Até o Ezio vai te deixar sem palavras. Na verdade, ao saber que foi Verônica quem obrigou Glória a se aposentar, ela muda de ideia. Não está excluído que ele pudesse se separar de uma vez por todas para poder retornar ao seu verdadeiro amor, que está nos Estados Unidos, sua esposa.

Se Ezio puder sair do Milan, ele não fará parte dos campeões que ficam, mas que acabamos de ver. Entre eles certamente estão: Umberto, Marcello, Adelaide, Vittorio, Matilda e Tancredi. Entre os outros personagens que provavelmente nem aparecerão nesta série está Salvo. E você também permanecerá nas sombras desta vez.

Na verdade, ele não será uma presença regular na série e seu personagem foi relegado a papéis menores. Essa coisa também é rumores na web. Cada vez mais longe e à margem, quem sabe se não será a última temporada para ele. Mas temos que esperar para ver O que os autores têm reservado para todos nós.