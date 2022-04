Liliana Laporte foi nomeada vice-presidente de vendas globais de canais para a região EMEA

Entretenimento interativo da Sony (Sim ele é) anunciar contratando Liliana Laporte para Vice-presidente de vendas de canal global EMEA. Como parte desta nova missão, Laporte vai liderar a estratégia comercial da PlayStation em Europa, Oriente Médio e ÁfricaCom o objetivo de promover os negócios globais da PlayStation na região.

Laporte foi promovido depois de atuar anteriormente como Gerente Geral da“Ibéria e as terras do Mediterrâneo, em dezembro de 2015 e depois também as terras do Adriático e dos Balcãs em 2018.

eu anunciei La Porte:

“O maior ponto de venda do hub da EMEA é sua diversidade cultural. Esta é uma região com consumidores e fãs de mais de uma centena de países, caracterizada por diferentes idiomas e estilos de vida extraordinariamente ricos e diversificados, que mostram sua paixão pelo jogo das mais diversas formas. Isso mostra a importância do papel que essas regiões desempenham no fornecimento de conteúdo personalizado, inovador e culturalmente relevante.”

Liliana Laporte participará ativamente da missão do Grupo Sony de alcançar 1 bilhão de usuários conectados em todo o mundoe continuar a posicionar a SIE e a PlayStation como uma fonte inesgotável de criatividade, inovação e entretenimento. Seu papel é fundamental para unificar a equipe global da SIE para atingir as metas atuais e, ao mesmo tempo, explorar novas oportunidades, tanto local quanto regionalmente.

Verônica Rogers O vice-presidente sênior, chefe de vendas globais e operações comerciais da Sony Interactive Entertainment disse:

“Liliana desempenhará um papel fundamental na rejeição apropriada dos negócios da PlayStation na Europa, Oriente Médio e África. Estamos satisfeitos que você esteja apresentando sua visão estratégica para as regiões EMEA da SIE com o objetivo de expandir o alcance do PlayStation para mais fãs.. “

Laporte faz parte do grupo Sony desde 2005, quando se juntou à Sony Pictures Home Entertainment e à Sony Computer Entertainment Portugal como gestora de vendas. Desde então, ocupou vários cargos de gestão, todos com responsabilidades crescentes. Desde 2018, ele atua como o atual Gerente Geral.

A reorganização da empresa também inclui novas nomeações no hub EMEA, entre outras, Marco Salita assume um papel Gerente Geral do Sul da EuropaAlém de continuar a servir como líder regional para a Itália.

Nessa ocasião, Marco afirmou: