Quem vai ganhar o Festival Eurovisão da Canção? As previsões de Mahmoud

esta sexta Mahmoud Ele abriu sua nova turnê em um lugar muito importante, o Bataclan Paris. A repórter do Corriere entrevistou a cantora para falar sobre essas novas datas. Uma pergunta sobre a Eurovisão não poderia faltar, agora muito próxima.

Mahmoud participará com branco Com “arrepios”, a música que Sanremo ganhou. No momento, eles estão entre os nomes favoritos para marcadores, mas a cantora descarta a possibilidade de ganhar. ‘Itália não pode vencer dois anos consecutivos’ –Mahmoud disse – “Até com o futebol foi assim: a vitória é em 2020 e ele está fora este ano. O que está acontecendo não equivale à vitória de 20 Eurovision. Se ele pudesse ajudar, eu teria vencido a Ucrânia. excluir a Rússia? Os níveis mais altos estão envolvidos na organização do evento no Rai. Acho que é o caso da Rússia também, e essas pessoas provavelmente não querem estar lá. Então… Rússia x Ucrânia? Eu sinto que estou dizendo, você não está envergonhado? “.

Mahmoud também queria negar possíveis rivalidades contra ele Achille Lauro, em concorrência com a República de São Marinho. Nas últimas semanas, Blanco fez isso algumas frases Sobre a participação de Lauro na competição. Muitos os interpretaram como fósseis, mesmo que de fato ele reiterasse seu apreço pelo cantor. E Mahmoud fez o mesmo: “Seria estranho pensar em ir contra o nosso país, mas eu aprecio a escolha de San Marino, também porque, como resultado, ele tem que aguentar tudo o que dizem atrás dele. No geral, não foi tão ruim. ”

A Eurovisão 2022 será realizada em Turim de 10 a 14 de maio. Haverá uma apresentação final Laura BusiniE Mica E Alessandro Cattelan. Aqui estão todos os artistas concorrentes.

Foto: La Presse