Encurtando Distâncias: Uma Cadeia de Suprimentos Curta entre Terra e Mar

Um projeto de cooperação internacional está em andamento. As empresas Ogliastra atendem ao mercado europeu.

Massas frescas, panificação, viticultura, olivicultura, apicultura, bebidas espirituosas e cerveja artesanal. As empresas da Ogliastra que operam nestes setores têm a oportunidade de participar em dois eventos internacionais, um em Portugal e outro em Itália, no âmbito do projeto de cooperação transnacional “Bring the Distances: Short Supply Chain Between Land and Sea”.

Uma interessante oportunidade gerada no planejamento regional do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 que financia projetos de cooperação inter-regional e transnacional capazes de fortalecer as estratégias implementadas por grupos armados locais por meio de planos de ação local para fortalecer parcerias e relações inter-regionais, promover a troca de experiências entre órgãos públicos e empresas e incentivar a implementação de trabalhos de desenvolvimento e promoção do concreto no meio rural.

O objetivo geral do projeto “Estamos encurtando as distâncias” é promover as respectivas regiões, utilizando produtos típicos locais como ferramenta para melhor descrever os lugares como um todo. Por esta razão, o GAL Ogliastra aderiu à parceria internacional do Projeto de Cooperação Europeia que tem como líder o GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, composto por vários grupos de trabalho locais tanto das zonas rurais (GAL) como das zonas costeiras (o FLAG) como Linas Campidano LAG e Alta Marmilla, Marmilla LAG, Nuorese Baronia LAG, Pescando FLAG, North Sardinia FLAG, Western Sardinia FLAG, Eastern Sardinia FLAG, e três GAL dos Açores em Portugal: Adeliacor LAG, LAG Arde e LAG Grater.

Para Vitaly Bely, presidente do Ogliastra LAG, o projeto visa representar um modelo de trabalho para a promoção de negócios internacionais por meio da criação de eventos de maior envergadura; Começa em Cagliari e depois atravessa o mar até Portugal: “Vamos montar mais uma peça, focando no elemento mais importante: os negócios. Sempre dissemos que o papel das empresas é indispensável no planeamento regional e sempre que possível chamadas direccionadas, com recursos investir em projetos bem definidos Para apoiar setores prioritários, sentimos que alcançamos mais um objetivo.”

O projeto prevê a realização de dois eventos internacionais: o primeiro acontecerá na Sardenha, em Cagliari, nos dias 08 e 9 de julho de 2022 e verá a abertura de um mercado internacional terrestre e marítimo com eventos culturais, comida, vinho, música de entretenimento e arte.

Para o evento de Cagliari, serão aceitas no máximo 16 empresas nos seguintes setores:

• Massa fresca

• Padaria e produtos de panificação

• Viticultura

• Licores e bebidas espirituosas

• Cerveja caseira

• Artesanato local tradicional

• cultivo de oliveiras

• Albanês

• Apicultura.

O pedido de Manifestação de Interesse no evento de Cagliari deve ser recebido até 14 de junho de 2022

O evento terá lugar em Portugal na semana de 19 a 25 de setembro de 2022 nos Açores. Serão aceitas no máximo 6 empresas nos setores:

Massa fresca

• Padaria e produtos de panificação

• Artesanato local tradicional

• cultivo de oliveiras

• Albanês

• Apicultura.

O pedido de manifestação de interesse no evento dos Açores deve ser recebido até 15 de julho de 2022