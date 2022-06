Sorteio da Loteria de hoje e números da SuperEnalotto na quinta-feira, 9 de junho de 2022

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: aí estáextrair hoje, antes do final desta semana, após os eventos especiais condicionados a parar no dia 2 de junho para o Dia da República. Os números vencedores hoje, quinta-feira, 9 de junho de 2022, com todas as combinações sorteadas hoje à noite: primeiro, os números de todos os carretéis, depois os seis números da SuperEnalotto, mais o número de Julie e a estrela (com probabilidades relativas), e finalmente a combinação vencedora de 10eLotto.

Ao extrair um arquivo SuperEnalotto na segunda-feira, 6 de junho Um “5 + 1” foi atingido no valor de 480.000 euros, enquanto o último “6” no valor de 156 milhões de euros foi atingido em 22 de maio de 2021 em Montaponi, na região de Fermo. O jackpot da SuperEnalotto de hoje é de € 217.500.000, o maior de todos os tempos. em mim Esta página Os números vencedores de hoje começam em 20.

Sorteio da loteria para quinta-feira, 9 de junho de 2022: números vencedores

Aqui estão os números da loteria para o concurso de hoje, quinta-feira, 9 de junho de 2022. A agência de Alfândegas e Monopólios envia os números das dez rodas mais a roda nacional aproximadamente às 20h.

Barry 66 60 49 29 89

Cagliari 71 65 2 78 51

Florença 74 15 32 62 45

Génova 18 45 46 85 62

MILÃO 58 81 32 20 23

Nápoles 21 42 19 22 28

Palermo 56 6 35 34 3

Roma 79 2 54 69 30

Turim 12 65 22 72 62

Veneza 15 39 19 89 62

Nacional 9 56 29 88 83

Se você não vir os números corretamente, recarregue a página A esse link.

SuperEnalotto Hoje: Sorteio de quinta-feira, 9 de junho de 2022

Os seis vencedores da SuperEnalotto hoje, quinta-feira, 9 de junho de 2022, junto com o número e a estrela de Julie.

Superenalotto nº 69 em 06/09/2022

Fórmula vencedora da SuperEnalotto de hoje: 20 32 88 56 4 12

Número alegre: 25

Número SuperStar: 78

Conhecemos as probabilidades reservadas aos vencedores finais: Para recarregar a página, clique em esse link.

Nº 6 ou 5 + 1: Lembre-se que o jackpot é o maior de sempre, que após este último sorteio subiu para mais de 218 milhões de euros. Por outro lado, nove sortudos “5s” ganharam mais de 25 mil euros cada.

citações Categoria número de ganhos citações

6. pontos 0,00 EUR

Pontos 5 + 1 0,00 EUR

pontos 5 9 25.073.74 EUR

pontos 4 1.192 193,74 euros

pontos 3 39.282 17,64€

pontos 2 516.462 5,00 euros



10eLotto, sorteio de 9 de junho de 2022: os números vencedores de hoje

E finalmente os números da 10eLotto, com o grupo vencedor empatado para hoje, quinta-feira, 9 de junho.