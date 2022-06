A Itália se apresenta ao mundo com o maior festival de inovação digital do planeta – Lavocedigenova.it

Três dias de participação, comparação e diálogo, para um festival de inovação que se afirma como uma referência internacional para a construção de um futuro justo e sustentável. A décima edição do WMF – o maior festival de inovação digital do planeta, Aqueça seus motores com mais de 100 eventos e Jardim da infância Dos convidados, os palestrantes nunca foram tão intensos. Um grande evento através do qual a Itália se apresenta no cenário mundial, percebendo que pode dar uma contribuição decisiva para a cooperação internacional sob a bandeiraDiplomacia da inovação.

nomeação em 16, 17 e 18 de junho No Galeria de Rimini, o novo site do evento organizado pelo Search On Media Group, que é o principal patrocinador do evento na região da Emilia-Romagna. O evento é patrocinado pela Região Emilia-Romagna, o Município de Rimini, o Município de Bolonha, a Agência Espacial Italiana e o resort esportivo e de saúde, Cluste ER.

Com uma extensa programação repleta de palestras, eventos de formação, encontros B2B, prémios, eventos musicais e convidados de todo o mundo, a edição de 2022 do festival é a mais rica e ambiciosa de todas. Muitas novidades do WMF2022, a começar pelo Innovation Show com os novos espaços de exposição, que contará com mais de 250 expositores para ter uma visão atual do estado do empreendedorismo e da inovação digital – italiana e internacional – e que ganham dinheiro para este importante evento em formação digital – com 77 estágios, e mais de 600 palestrantes e convidados – também o título oficial de Exposição Internacional. entre parceiros e expositores Intel, Aruba, Huawei, Enel, Rai, ESA – Agência Espacial Europeia, Chora Media, Ministério da Cultura, Mediaset Infinity, Mailchimp, Storyblock, Nexi, ISIPM, Mediaset Infinity, Manzoni, SiteGround, OPLON, SAP, Sprinklr, Active Powered, EURid e Il Sole 24 minério. A RDS é a rádio parceira do evento.

atras do 100 eventos dentro Três diasIncluindo show futuro WMF, Que hospedará tecnologias nunca antes vistas na Itália com demonstrações Ele vive, a possibilidade de interagir com dispositivos tecnológicos ainda experimentais e momentos de entretenimento. Primeiro voo na Itália – exclusivamente na WMF – de Mostra de voo do traje a jato de gravidade Além de ter Robô Humano Sofia – Quem estará envolvido na gestão de alguns dos quadros do Mainstage. A notícia também é preocupante iCubo robô semelhante a um humano do Instituto Italiano de Tecnologia, o cão Boston Dynamics ver e a banda uma máquina de amor. Entre outros eventos também feira de empregos digitaisuma feira de carreiras digital com momentos dedicados a trabalho inteligente e ai entrevista de emprego.

Toda a suíte hospedará Festival Mundial de Startupsum evento dedicado ao mundo começarE a um mais Está Investidores E a incubadoras Disposto a conhecer novas empresas e suas ideias inovadoras. Muitas delegações de investidores e startups estiveram presentes Croácia, Grécia, República Tcheca, Espanha, França, Líbano, Iraque, Egito, Arábia Saudita, Sérvia, Polônia, Israel, Portugal. O evento, que ao longo do tempo se tornou a referência internacional para o setor, será de fato sediado após 300 entre startups e investidores locais e internacionais Em um espaço dedicado a O estádio das startups E na reunião a nível B2B e para os visitantes presentes na feira. final Competição Internacional de Startups O maior da Itália – realizado novamente este ano antes Cusmano Lombardo E a Diletta Lotta – que testemunhará desafiosOs seis projetos inovadores quem vai concorrer € 800.000 em prêmios em dinheiro estão disponíveis para uso. O vencedor e outras duas startups viajarão para o Disraptors Summit em Praga. Por fim, Scaleup for Future contou com a presença do Dr.robozempresa italiana eleita como líder em tecnologia desde então Fórum Econômico Mundial.

em mim plataforma principal – Palco principal do WMF – Aguardando cerimônia de abertura quem será detido Quinta-feira, 16 de junho, às 9h45 Onde se espera surpreender convidados e artistas. Durante os três dias, tópicos atuais e tendências futuras serão abordados com um grande público Jardim da infância De convidados de todo o mundo, incluindo Nicola Gratteri e Fife Quem vai falar sobre lutar contra a máfia?E a ainda Linda Sarsour, Andrea Scanzi, Federico Fagen, Stefano Quintarelli, Alan Friedman, Nino Cartabellota, Ciapulella Mandela, Bobby Avati and Alessio Cremonini, Diretor de “Sola Mia Bailey”. O russo apresentará o festival no primeiro dia Natasha Stefanenko e Ucrânia Anna SanfroncicPor uma mensagem de paz e partilha que será lançada diretamente da plataforma WMF.

“Ce Make Future é uma sigla que dá atenção concreta à juventude, à inovação e ao futuro: 3 palavras-chave que realmente precisamos hojemais claro Stefano Quintarelli, que falou na conferência de imprensa de lançamento do WMF. “Tenho a honra de estar presente no mesmo palco que receberá Federico Faggin, pouco conhecido por muitos, mas o inventor da tecnologia que começou no campo da microeletrônica“.

“Esta versão é o ponto de partida para o plano de inovação, pois o projeto foi lançado dois anos após a pandemia para difundir a inovação pelo mundo e em pequenas cidades italianas. Durante os três dias, estarão todos os atores com quem trabalhamos durante o ano como parte ativa, Innovation Valley, como o renomeamos.” pendurado Cusmano Lombardo, criador e presidente do Conselho de Administração da WMF. “Será uma festa dedicada ao futuro, à formação, à cooperação, à paz e à sustentabilidade. Estamos constantemente trabalhando para construir sociedades abertas e inclusivas, para um futuro melhor, onde a juventude, a tecnologia e a inovação trabalhem juntas.”

Vasily Casola, Ministro da Cultura: “O Ministério participa pelo terceiro ano do Fórum Feminista Mundial, reconhecendo que é uma realidade que pode potencializar o diálogo sobre questões digitais e tecnológicas entre os setores público e privado, que não deve se sobrepor ou substituir, mas sim dialogar com o Estado para preservar o patrimônio cultural italiano. WMF é um display adequado para esta finalidade“.

“A sigla WMF, We Make the Future, representa o ethos do nosso negócio diário; Garantimos que todos os produtos que fazem parte do programa RAI sejam acessíveis, explicou Maria Chiara Andrillo, da Rai Pubblica Utilità. “O futuro potencial é o único futuro onde a acessibilidade é colocada no centro.”

Deve-se notar também que a pinturaO julgamento de Mimo Lucano“Na presença do advogado do ex-prefeito de Riace, Giuliano Bisappia e Andrea Dacoa. Também no palco principal está uma ampla representação do mundo da criadores Com influenciadores, banners e TikToker: entre os convidados gancho de camiE a Giorgia SoleriE a Mattia StangaE a Maria KavanaghE a Raisa e Momo, a família Sansão E muitas outras coisas.

” Nosso futuro corre na Internet – apontando para Andrea CorsiniConselheiro Regional de Turismo de Emilia-Romagna – Assim como o turismo. Hoje o feriado é definido e aproveitado em smartphones e ao longo dos anos Emilia Romagna conseguiu construir uma identidade muito forte e atraente na web como destino de férias, graças ao projeto Blogville, lançado em 2012 e posteriormente com canais sociais ativos de promoção turística regional. Estaremos presentes na importante data do festival com uma rica proposta ligada aos nossos dados e Motor Valley, com os novos projetos promocionais no canal TikTok na região e nas aldeias, e com os vídeos que nos deram a conhecer e apreciado na web por milhões de usuários. Bom trabalho para esta versão do WMF que promete ser muito mais rica e atrativa que as versões anteriores.”

Na Feira de Rimini, participantes e expositores de mais de 26 países se reunirão, e haverá momentos de união entre empresas e expositores jogador setor, a fim de influenciar positivamente a agenda programática da inovação italiana e incorporar as visões e perspectivas do sistema do Catar sobre o futuro da Itália. Entre os mais de 90 representantes de instituições: Subsecretários de Estado Benedetto della Vidova (MAECI), Andréa Costa (saúde), Anna Ascany (MiSE) e de Stefano (MAECI), vice-presidente da Emilia-Romagna Eli Schlein E o presidente Carlos Ferro por euCE – Agência de Promoção Ultramarina e Internacionalização de Empresas Italianasé parceira do evento que reunirá delegações de investidores estrangeiros e empresas de países do G20 como França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Turquia, Israel e Espanha, com investidores dispostos a realizar reuniões B2B e apoiar novos negócios ideias com empresas e startups da WMF.

Enfim, um espaço para muitos momentos de música, shows e entretenimento com shows, locações ao vivo e muito mais shows Ele vive incluindo de eramaE a Roy BassiE a rainha da maniaE a Godblesscomputador E muitas outras coisas.

Para permitir que os participantes organizem melhor sua participação no WMF, estão disponíveis diferentes tipos de ingressos: Além do clássico bilhete completoque permite que você participe de todos os eventos do WMF, incluindo sessões de treinamento, e há Galeria de ingressoscom acesso à área de exposições, 21 teatros ao ar livre, o bairro Startup e momentos musicais, e bilhete de visitantequal qual, Você está autorizado a participar de todos os eventos realizados na feira, com exceção das salas de treinamento.

Para melhorar a comunicação, também foi aprimorada a plataforma dedicada hybrid.io, com a qual será possível a todos os participantes e empresas agendar reuniões e contatar pessoas.