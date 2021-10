“Perdi meu emprego por causa da minha doença”

Namorada de Ezio Grigio: “Perdi o emprego por causa da doença”, dolorosa confissão de Romina Pierdomeneco.

Muito se tem falado sobre ela devido à grande diferença de idade com o companheiro, Ezio Grigio. Nem todo mundo sabe, no entanto, o pano de fundo doloroso do doença Romina Perdomeneco. Uma doença inflamatória causou-lhe tantos problemas que a impediu de trabalhar.

Perdomenico falou sobre isso há vários meses em Ok Salute, detalhando essa condição e os inconvenientes que ela experimentou como resultado.

Romina Perdomeneco, namorada de Ezio Grigio: “Perdi o emprego por causa da doença”

Uma doença dolorosa que dificilmente corresponde ao seu trabalho como modelo e showrunner. Vamos falar sobre psoríase gutataA patologia pela qual é afetado Romina Perdomenico, parceiro de Ezio Greggio. Foi ela da Ok Salute quem falou sobre o problema. A showgirl disse que recorreu a vários médicos, que nunca haviam reconhecido a verdadeira doença, antes de receber o diagnóstico correto três anos atrás. Um diagnóstico que afetou negativamente sua carreira de modelo: “Encontrei-me desempregado E longos tempos de recuperação Eles me impediram de agendar qualquer entrevista”, Explica Perdomeneco, que por isso viveu momentos de extremo desespero.

Após o diagnóstico correto e a descoberta do tratamento adequado, Romina retomou sua vida tentando se livrar de todos os maus hábitos que podem favorecer as manchas características da psoríase e evitar o estresse e os maus pensamentos. Para ajudá-la nesse sentido também Meditação e ioga.

Sobre por que ele não falou sobre seu problema nas redes sociais, ele disse: “Como foi tão doloroso e difícil explicar o que estava acontecendo comigo, provavelmente ninguém me entendeu.”