Eleven Sports é o parceiro oficial do Olympia Milan na transmissão da Euroliga

Isso representa a nova temporada de esportes uma Um momento de grande interesse no basquetebol pela Eleven Sports Italia que irá transmitir ao vivo e a pedido para toda a Euroliga e Eurocop.

Entre as últimas notícias importantes, onze entra em campo em virtude O parceiro oficial de transmissão da Euroliga Olympia Milão, qualificação O que irá garantir significativamente Marca abrir durante o Dia de jogo Housewares obrigado Paralelamente, além de ativar campanhas de marketing digital Produção de conteúdo exclusivo que é transmitido na plataforma.

como eleE l’AX Armani Exchange Olimpíada Milão Nós vamos encontrar às onze, Para todos NSPara cada temporada esportivaE para ele NSsincero EuroligasGritar sartista que estará transmitindo, bem como shows ao vivo NS Sob demanda em todos os jogos do clube italianoE Também conteúdo adicional não publicado.

SiamNS orgulhoso de ser oficial Euroliga Parceiro direto do Olimpia Milano, um dos clubes mais importantes da Europa, e também o único em solo italiano, mercado no qual investimos e também almejamos ambiciosos objetivos de crescimento graças a uma rica e renovada oferta de conteúdos.– declarou Giovanni Zorlini CEO OnzeEsportes – Este início marca um passo importante na partilha da estratégia conjunta da AX Armani Exchange Olimpia Milano e Onze Esportes para entreter os fãs de basquete, não só transmitindo todos os jogos da Euroliga ao vivo e sob demanda, mas também oferecendo conteúdo original exclusivo que conta o esporte de uma forma nova e sem precedentes..“

sem parceria Desenhado para Disponibilize para as massas DelumaX Armani Exchange Olimpíada Milão a oportunidade Aceda a vantagens exclusivas para poder seguir o caminho da sua equipa favorita na Euroliga.

Em fatosObtendo uma autorização mensal para jogos em casa Eu sou tifo Eles vão conseguir Assinatura de 1 mês Noum programa elevensports.com Utilizável Por meio de dispositivos móveis e smart TVs, chromecast E aplicativos que podem ser baixados diretamente das lojas. Este é apenas um dos primeiros recursos dedicados aos fãse o resto piorem geral Foi revelado durante a temporada de esportes.

cerca de onze

OnzeA SPORTS é uma fornecedora internacional de esportes e entretenimento ao vivo para mais de 30 milhões de fãs em todo o mundo por meio de suas plataformas OTT.

A empresa nasceu em 2015 da intuição de Andrea radrizzani, empresário italiano com experiência consolidada nos setores do esporte e da mídia e um dos primeiros a enxergar o potencial de novos mercados graças ao desenvolvimento da tecnologia aplicada a formas inovadoras e acessíveis de utilizar os eventos esportivos.

OnzeHoje, o esporte não é apenas um modelo de sucesso para fazer negócios, mas também a síntese perfeita de tecnologia, mídia, entretenimento e esportes.

Fundador da ELEVEN, radrizzani Ele também é o patrocinador do Leeds United (clube da Premier League) e difícil Ventures, uma empresa de investimento global que opera nos setores de esportes, entretenimento e estilo de vida.

Fundada em 2015, OnzeSPORTS é um fornecedor internacional premiado com uma posição global entre Os melhores media players Transmita esportes, estilo de vida e entretenimento com freemium, premium e uma longa cauda Correio em tempo real sob demanda.

Internacional para DNAE OnzeE Presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polónia, Portugal e Itália), na Ásia (Taiwan e Japão).

plataforma Onzeem um A Europa e a Ásia oferecem ao público a visualização de conteúdo premium e transmissão ao vivo graças aos seus canais lineares e digitais, com uma gama de direitos que incluem a Primeira Divisão, a Liga dos Campeões, a Premier League inglesa, a LigaBundesliga, F1, NBA e NFL. na Bélgica, OnzePare Direitos Nacionais e Internacionais da Liga Profissional Belga. Globalmente, a plataforma de streaming www.elevensports.com oferece milhares de horas de esportes ao vivo para atender à demanda de todos os fãs em mais de 230 países ao redor do mundo.

OnzeE Sinônimo de conteúdo ao vivo constantemente atualizado e sob demanda em todos os idiomas locais.

em 2017 Onzeterras Também na Itália com uma plataforma dedicada ao mercado nacional que hoje conta com um número crescente de adeptos e novas formas de usufruir dos eventos desportivos no calendário.

Entre as notícias mais importantes da temporada que inclui um programa especial com Euroliga tão Eurocop basquete e jubbler Liga Profissional (futebol belga), renovação de parcerias com a Federação de Andebol (primeira divisão masculina e feminina), Federação de Natação (Campeonato de Pólo Aquático Série A), o CIV (Campeonato Italiano de Velocidade em Duas Rodas) e muitos outros conteúdos e eventos que farão parte da programação durante a temporada.

