Adeus ao Libero di Renzo, em Torino estava o lendário Bart “Santa Maradona” – Corriere.it

Pura imprudência, que nada tem a ver com gênio, me excita. Libero De Rienzo publicou esta e muitas outras pérolas como um eterno buscador Filme santa maradona, que se tornou um culto no resto da Itália, sem falar em Torino, onde foi desenhado e fotografado Marco Ponti em 2001, Idade e muitos telefones celulares.

Grátis, chamado Picchio, Que lamenta sua morte súbita aos 44 anos, interpretou Bart, o adorável personagem do filme, uma espécie de punk que conheceu a meia-consciência da vida real do protagonista Andrea, que lhe deu eletricidade e obediência a Stefano Accorsi. Um personagem que, quem sabe, poderia ter sido a inspiração para o Armadillo de Zerocalcare e tantos outros alter ego. Como prova da sorte de Bart, existem vários gifs circulando na Internet que mostram suas ideias satíricas.







Cena de Santa Maradona: fuga na Piazza Castello

De Rienzo, meio surdo, deu uma atuação tão convincente que merece três coisas: o reconhecimento como a nova fada do cinema italiano que vacilou um pouco nos anos 90, David de Donatello Como Melhor Ator Coadjuvante e Promoção para Ator Principal no próximo Filme Ponti فيلم A / R para fora + retorno, com o site de Torino. A ópera, esta última, que serviu de história em quadrinhos, foi central para o grande mercado de Porta Palazzo. Também aqui o Libero deu o seu melhor: em nome de Dante Cruciani – Homenagem a Tot de I soliti ignoti – Ele pode ser um dos primeiros a encarnar a fragilidade existencial e prática da geração na virada do século.

