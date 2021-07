Em Barcelona começa amanhã

A Agência Europeia para o Controle e Prevenção de Doenças (ECDC) espera uma forte recuperação no número de casos Covid-19 nas próximas semanas, com quase cinco vezes mais por dia até 1º de agosto devido ao delta variável e restrições de flexibilização. O centro espera mais de 420 novos casos por 100.000 residentes na semana que termina em 1º de agosto, em comparação com menos de 90 casos na semana passada. Para a semana que termina em 8 de agosto, sua previsão mais recente, o Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças espera uma nova progressão para mais de 620 novos casos por 100.000 residentes. Embora essas projeções permaneçam hipóteses epidemiológicas, o nível corresponde ao nível observado durante os picos de outono de 2020 e abril de 2021.

Casos na Europa e estimativas para as próximas semanas: Países em risco

De acordo com os dados do ECDC, os países com maior risco de infecção são hoje – juntamente com os países ibéricos (Espanha e Portugal) – os Países Baixos, Chipre, Malta e Luxemburgo. Nas próximas semanas, estima-se que Eslovênia, Grécia e Dinamarca também poderão registrar altas taxas de positivos, enquanto a Itália deve chegar na primeira semana de agosto para registrar um caso igual a 103 casos por 100.000 habitantes, mas além da rastreabilidade. As vantagens já estão na última semana de julho. No entanto, a taxa de vacinação ligeiramente superior à média europeia deve conter uma indicação de casos graves.

De acordo com os dadosecdc aponta o dedo para facilitar as medidas de contençãoAtualmente, as infecções incluem principalmente jovens de 15 a 24 anos, com aumentos limitados em pessoas com mais de 65 anos.A taxa de ocupação geral do hospital permanece estável, mas euEm 3 países, há tendências crescentes. No entanto, de acordo com i. EstimativasEspera-se que o número de hospitalizações e mortes aumente menos rapidamente. De acordo com o ECDC, graças em particular à campanha de vacinação: o número de mortes relacionadas com Covid-19 deve novamente ultrapassar o limiar de 10, em comparação com 6,8 na semana passada.

Portanto, estamos correndo para se proteger: a Alemanha declarou toda a Grécia uma zona de risco Covid-19, assim como a Holanda e a Espanha. A decisão do Instituto Robert Koch (Rki) indica que os alemães, principalmente os turistas desse período, terão que apresentar esfregaço negativo ao voltar para casa para evitar a quarentena.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Catalunha autorizou a reintrodução do toque de recolher noturno, entre uma e seis da manhã, proposto pela Generalitat catalã para impedir a propagação do coronavírus na região de Barcelona. A medida divulgada pelo jornal espanhol País Ele entra em vigor neste fim de semana, afetando 161 municípios, incluindo Barcelona, ​​com mais de 400 novos casos por 100.000 residentes na semana passada.

O número de novas infecções registradas na Catalunha é o dobro da média espanhola. A região está entre as mais afetadas da Europa, com mais de mil casos por 100.000 habitantes. De acordo com o último mapa publicado pelo Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (Ecdc), a retomada das infecções relacionadas à propagação da variante delta é particularmente evidente, assim como na Espanha, também na Holanda, Chipre e Malta, tingido de vermelho e vermelho escuro no mapa de infecção semanal de Covid.

A situação piorou em particular na Espanha, onde estava tudo vermelho com muitas regiões (incluindo Catalunha, Castela e Leão) indicadas em vermelho escuro. As infecções também aumentaram no sul da França, onde ficou amarelo com a Irlanda, Bélgica e algumas áreas da Suécia, Finlândia e Dinamarca.

Na Grécia, um cartão verde para bares e discotecas

Também preocupado na Grécia, onde as autoridades de saúde em Atenas anunciaram 2.794 novos casos de coronavírus e 6 mortes nas últimas 24 horas: novas medidas foram introduzidas para locais de entretenimento ao ar livre, como bares e casas noturnas, onde os clientes são obrigados a mostrar um certificado de vacinação ou recuperação da doença. A vacinação contra a Covid é obrigatória para trabalhadores do setor de saúde e lares de idosos.

Rt (0,91) e alta taxa de infecção, mas a área branca não está em risco no momento

Por outro lado, a Itália está totalmente confirmada em verde, mesmo que a taxa de infecção semanal em nível nacional esteja aumentando, com evidências de um aumento nos casos diagnosticados em quase todas as regiões agora reclassificadas com risco epidêmico moderado. A transmissibilidade nos casos assintomáticos só aumentou em relação à semana anterior, embora abaixo do limiar epidêmico, expressão de aumento da circulação viral principalmente em jovens e, muitas vezes, em pessoas assintomáticas.