Sophie Codegoni em GF Vip em um vestido … Fabrizio Corona

Sophie Codejoni Entre os heróis desta edição do GF VIP. A influenciadora era adorável, mas duramente criticada nas redes sociais, e conquistou a reputação de uma mulher assassina que, de fato, aos poucos está mostrando sua fragilidade. Está no passado Fabrizio Corona. Mas vamos em ordem.

Quem é Sophie Codegoni?

Tronista A homem e mulher Na versão mais recente, Codegoni ficou famoso por rejeitar até 400 pretendentes. Sophie é sempre calculada, decidida e direta, e se deu a conhecer ao público em geral precisamente em sua transmissão. Maria de filippi, que ela deixou com o marido Matthew Ranieri. E então a data afundou: até parecer que os cônjuges não tinham relações íntimas, como Sophie se revelou a uma de suas colegas de quarto em casa.

GFVip da mamãe

O último episódio presenciou a presença da mãe, Valéria, que pediu o apoio e incentivo de Sophie, após a última revelação: um episódio violento do companheiro da mãe, que ficou chocado. Sophie Codejoni Dois meses antes ele mudou para tronista. A senhora dirigiu-lhe palavras muito amáveis, na esperança de conseguir uma verdadeira história de amor para a filha: “Não tive sorte, mas acredito no amor e ainda tenho tempo. Deixa!”

Ele se parece com a de Sophie

Nos quatro episódios de GF VIP em que ele participou, Sophie Codejoni Ele sempre usou roupas pretas. Sedutor mas ao mesmo tempo repulsivo, joga-se com detalhes como renda, Swarovski ou peeps sexy. Cabelo loiro comprido geralmente fica solto, escondendo o que o decote revela. O último vestido, com fenda assimétrica no peito, conheceu a mãe Nuvens de sophia: A marca pela qual ele caminhou, apenas alguns dias atrás, Fabrizio Corona (pesquisar). Coincidência?

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni

Esta não é a primeira vez que o nome Sophie Codejoni associado com Fabrizio Corona. A notícia do namoro entre os dois, que a própria Sophie posteriormente negou, surgiu do fato de que ele a apresentou como tal durante uma busca em sua casa nos carabinieri.

Corona gastou muitas palavras positivas com ela desde que Codagoni entrou na casa. Ele poderia ser o único que enviou a ela o vestido sexy mais recente?

